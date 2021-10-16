شهرک صنعتی نوشهر دارای مشکلات زیرساختی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی پیش ازظهر شنبه در جلسه بررسی رفع مشکلات شهرک صنعتی نوشهر با بیان اینکه شهرک صنعتی دارای ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه گذاری است، خواهان رفع مشکلات زیرساختی این شهرک شد.

وی با اظهار اینکه تعامل دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات فراروی این شهرک ضروری است، اظهار داشت: این شهرک دارای مشکلاتی نظیر آب، مخابرات و نداشتن سند مالکیت است.

وی از دستگاه‌های خدمات رسان آب و مخابرات خواست تا برای حل مشکلات دیرینه این شهرک صنعتی برنامه ریزی داشته باشند و گفت: حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و بسترسازی برای تسهیل در فرایند تولید در دستور کار قرار دارد.

فرماندار نوشهر فعال شدن شهرک صنعتی و رفع مشکلات فراروی آن را در توسعه رونق تولید و اشتغال پایدار مؤثر دانست و تسریع در برنامه ریزی برای حل مشکلات مطرح شده را ضروری خواند.

یزدانی درباره مشکل سند شهرک صنعتی گفت: برای حل این مسئله با دستگاه‌های تابعه از جمله ثبت اسناد برنامه ریزی می‌شود.