جزئیات ثبت نام بورسیه های بلاتکلیف/ شرط سن و معدل برای ثبت نام

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراخوان بورسیه‌ها و متقاضیان بلاتکلیف گفت: هر ساله آذرماه فراخوان بورسیه‌ها و متقاضیان بلاتکلیف ارائه می‌شد اما امسال به دلیل اینکه تاریخ فراخوان جذب اعضای هیأت علمی به آبان و اردیبهشت ماه تغییر پیدا کرد، فراخوان بورسیه‌های بلاتکلیف هم به مهرماه انتقال یافت.

وی ادامه داد: این فراخوان مربوط به بورسیه‌هایی است که توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بورسیه شده و باید جذب می‌شدند که جذب نشده و بلاتکلیف هستند، ابتدا این افراد در فراخوان هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ثبت نام می‌کنند و بر اساس شرایطی که اعلام شده، هر مؤسسه و دانشگاه فردی را که بورسیه کرده باید جذب کند در صورت عدم جذب، دانشگاه و مؤسسه مذکور تا پنج سال نمی‌تواند در آن رشته فردی را جذب کند.

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بورسیه‌ها در فراخوان ثبت نام می‌کنند و بر اساس ثبت نامی که صورت می‌گیرد مرکز جذب هیأت عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را از دانشگاه و پژوهشگاه‌ها پیگیری می‌کند، اگر فرد دیگری به جای فرد بورسیه شده جذب شده باشد، با دانشگاه و پژوهشگاه برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: تعداد بورسیه‌هایی که از سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده‌اند حدود ۲۷ نفر هستند که ۲۲ نفر از آنها دارای دکتری از داخل کشور بوده و ۵ نفر نیز از دانشگاه‌های خارج از کشور فارغ التحصیل شده‌اند، در فراخوان بورسیه‌های بلاتکلیف در سال جاری ضوابطی را طراحی کرده‌ایم که مورد تأیید دانشگاه‌ها نیز است بر اساس این ضوابط فرد بورسیه شده نباید، معدل ۱۴ کم‌تر داشته باشند برخی بورسیه‌ها بودند که معدل ۱۴ کم‌تر داشتند که امسال نمی‌توانند ثبت نام کنند.

کی نژاد ادامه داد: بر اساس این ضوابط این فراخوان مختص راتبه هایی است که دارای حکم بورس از اداره کل بورس هستند، راتبه هایی که در مقطع دکتری دانش آموخته شده‌اند و سن آنها در زمان فارغ التحصیلی دکتری پایین‌تر از ۴۰ سال باشد و همچنین راتبه هایی که معدل کارشناسی بالاتر از ۱۴ و کارشناسی ارشد بالاتر از ۱۶ دارند.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۴ نفر تاکنون ثبت نام کرده‌اند که قابل پیش بینی است که نسبت به سال‌های گذشته تعداد این افراد کاهش یابد چون شامل افرادی می‌شود که از آذرماه سال گذشته تا امروز فارغ التحصیل شده‌اند، بنابراین دانشگاه‌ها یا باید این افراد را جذب کنند یا اینکه دلایل رد آنها را به هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: یک تعداد بورسیه نیز هستند که مربوط به دانشگاه‌ها نبوده و به خود وزارت علوم متعهد بودند که ما در این قسمت ورود پیدا نکردیم چون ما فقط بورسیه‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را پیگیری می‌کنیم که برای پیگیری آنها نیز از طریق وزارت علوم وارد می‌شویم.

وی با بیان اینکه بورسیه‌های بلاتکلیف تا آخر مهرماه برای ثبت نام فرصت دارند افزود: برخی از دانشگاه‌ها بودند که در رشته‌ای که بورسیه کرده بودند فرد دیگری را پذیرش کرده و عنوان کرده بودند که گرایش آنها متفاوت است. دانشگاه‌ها در صورتی می‌توانند این کار را انجام بدهند که گرایش را در فراخوان ذکر کرده باشند در غیر این صورت اگر گرایش در فراخوان نباشد، نمی‌توانند این توجیه را داشته باشند.

کی نژاد با بیان اینکه بعد از فراخوان حدود ۴۰ تا ۴۵ روز بورسیه‌ها تعیین تکلیف می‌شوند افزود: بورسیه‌های بلاتکلیف سال‌های گذشته نیز بیشتر مربوط به رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی هستند که در این بخش تعداد دانشجو بسیار کم شده است رشته علوم پایه نیز به همین صورت است در آنجا هم با کاهش دانشجو مواجه هستیم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر تعداد هیأت علمی در رشته‌های مذکور زیاد باشد، بنابراین دانشگاه‌ها جواب منفی داده‌اند ولی اگر هیأت علمی متعادل باشد معمولاً این افراد را جذب می‌کنند برای اینکه تا چند سال دیگر استاد بازنشسته خواهند داشت یا احتمال می‌دهند تعداد دانشجو با سیاست‌هایی در رابطه با علوم پایه در حال اجرا است افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در رابطه با بورسیه‌های سال‌های گذشته، عمده مشکلات در رشته کشاورزی و منابع طبیعی است.

به گزارش مهر، بورسیه‌های بلاتکلیف برای ثبت نام می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.