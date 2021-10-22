مساجد باید در امور فرهنگی و دینی محلات استقرار خود اثرگذار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی جاجرمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی این شهر برگزار شد با اشاره به سالروز بنا شدن مسجد قبا توسط پیامبر گرامی اسلامی اظهار کرد: این مسجد در زمان پیامبر به عنوان مرکزی جامع برای رفع تمامی امور مردم بود و مساجد نیز در جامعه باید چنین کارکردی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسجد و امام جماعت باید به بررسی مشکلات و نیازهای هر منطقه رسیدگی کنند، خاطرنشان کرد: مسجد به عنوان مرکزی جامع برای امور فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی است که بایستی در منطقه و محله استقرار خود اثرگذار باشد.

امام جمعه موقت بجنورد جامعه هدف مساجد را نه تنها نمازگزاران بلکه تمام مردم ساکن در محله دانست و گفت: مسجد فعال و در تراز واقعی خود می‌تواند باعث تحول فرهنگی، دینی و مذهبی شود.

وی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سالروز شهادت حاج آقا مصطفی خمینی یادآور شد: این شهادت برای انقلاب جرقه‌ای بود تا با برگزاری مراسم‌های مختلف در کشور روح تازه‌ای در کالبد انقلابی‌گری مردم دمیده شود.

حجت الاسلام موسوی جاجرمی در بخش دیگری از این خطبه‌ها به موضوع تصویب کاپیتولاسیون و اعتراض امام خمینی به این اقدام اشاره کرد و گفت: سلطه گران با حضور در هر کشور اقدام به بی اعتبار ساختن رسیدگی به جنایت‌ها و تخلفات خود علیه کشور میزبان می‌کنند که این اتفاق نیز با عنوان کاپیتولاسیون توسط آمریکا در ایران اتفاق افتاد.

وی افزود: این خفت و ذلت که توسط آمریکایی‌ها و سلطه گران به ایران وارد شد توسط امام خمینی مورد اعتراضی مهم و اساسی قرار گرفت که باعث تبعید امام شد و این اقدام نشان از عظمت حرکت و روح متعالی امام خمینی داشت.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های خراسان شمالی این شرارت‌های کشورهای سلطه‌گر را ادامه دار توصیف کرد و افزود: در کشورهایی همچون ژاپن و برخی مناطق تحت تسلط استعمارگران همچنان چنین قوانینی وجود دارد اما انقلاب اسلامی ایران و مردم کشور چنین خفت و ذلتی را نپذیرفتند.

وی در انتها همچنین دفاع مقدس و حضور مردم در این عرصه را سیلی دیگری به سلطه گران و دشمنان نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: ملت ایران در حمایت از امام و کشور با سیلی زدن به آمریکا و شوروی و همه مستکبرین باعث شدند تا کشور علیه تجاوزگران بیمه شود که این دفاع جانانه ناشی از هدایت رهبری و حضور مردم بود که باید قدر رهبر و مردم را بدانیم.