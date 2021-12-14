محمد تقی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش کشاورزی استان بوشهر نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد و شیلات و آبزی‌پروری، خرما و نخل و تولید محصولات خارج فصل، گیاهان دارویی و گلخانه‌ها از مزیت‌های استان است.

وی با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در حوزه شیلات استان بوشهر افتاده است، ادامه داد: بوشهر بزرگترین تولیدکننده میگوی کشور است و همچنان روند توسعه اراضی پرورش میگوی استان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان بوشهر برای پرورش میگو شناسایی شده است و کار مطالعاتی و نقشه‌برداری هم صورت گرفته و آماده سرمایه‌گذاری است.

اختصاص هزار هکتار برای کشت متراکم

وی با اشاره به اختصاص هزار هکتار اراضی استان بوشهر برای کشت متراکم و نیمه‌متراکم میگو با تکنولوژی جدید بیان کرد: در همین راستا طرح‌های کوچک را در قالب تعاونی‌ها برای پرورش ماهی و میگو و آبزی‌پروری اجرا خواهند شد.

منوچهری تاکید کرد: اراضی کشاورزی استان بوشهر که شور بوده و قابلیت کشت ندارند، برای پرورش میگو در نظر گرفته شده است. این زمین‌ها در اختیار جوانان قرار می‌گیرد تا برای پرورش میگو استفاده شود.