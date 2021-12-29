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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۱۶

استاندار کرمانشاه:

معرفی جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه در جذب گردشگر موثر است

معرفی جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه در جذب گردشگر موثر است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تبلیغات سرمایه گذاری است، گفت: معرفی جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه در جذب گردشگر موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در همایش توسعه گردشگری پسا کرونا با محوریت غرب کشور که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های همدان، کردستان، لرستان و ایلام برگزار شد، اظهار کرد: پنج استان غرب کشور جز استان‌های ثروتمند کشور هستند و اگر از ظرفیت‌های موجود بدرستی استفاده نشده، مقصر اصلی مدیران استان‌ها هستند.

وی با اشاره به ثبت جهانی منظر طبیعی اورامانات، افزود: سال گذشته با پیگیری‌های فراوان از سوی استان کرمانشاه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری منظر جهانی اورامانات با ۱۷۶ رأی به ثبت جهانی رسید.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این ظرفیت وجود دارد که در پنج استان غرب کشور سالانه یک اثر ثبت جهانی شود زیرا هر استانی دارای آثار تاریخی برجسته است و با نظر مدیران حاضر در جلسه یک اثر برای ثبت جهانی معرفی و همگان برای آن تلاش کنیم.

بازوند بیان کرد: گردشگران به جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و یا دست ساز مانند پارک آبی مناطق مختلف توجه دارند و امروز سفر و گردشگری جایگاه خود را در سبد خانواده پیدا کرده و بسیاری از کشور بیشتر از فروش نفت ایران از گردشگری درآمد کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: منظر اورامانات، طاق بستان، بیستون و معماری‌های روستاهای پاوه بی نظیر بوده و گردشگران به دنبال چنین مکان‌هایی هستند و البته باید زیرساخت‌های گردشگری مانند بوم گردی‌ها، رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها نیز در این مناطق فراهم شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تبلیغات در فرایند جذب گردشگر بسیار حائز اهمیت است، گفت: تبلیغات صرف بی مورد اعتبارات نبوده و سرمایه گذاری برای منطقه محسوب می‌شود و سریالی مانند نون خ زمینه ساز معرفی و توسعه گردشگری کرمانشاه شد.

بازوند با اشاره به جمعیت هفت میلیون و ۸۰۰ هزار نفری پنج استان غرب کشور، خاطر نشان کرد: باید برنامه ریزی شود گردشگری در داخل همین پنج استان غرب کشور آغاز شود و اگر از این جمعیت همین استان‌ها تنها یک میلیون نفر گردشگری را آغاز کند و متوسط یک میلیون تومان هزینه کنند، درآمدزایی پنج هزار میلیارد تومانی حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: گردشگری یک از شهرهای کشورهای منطقه ۲ برابر صادرات نفت ایران بوده و امروز گردشگران جهان به سوی خاورمیانه جذب می‌شوند و باید تلاش کرد گردشگران داخلی و خارجی به سمت و سوی جاذبه‌های گردشگری داخل کشور جذب شوند.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: توسعه گردشگری به افزایش سرانه درآمد مردم منطقه نیز کمک می‌کند و گردشگری سلامت با وجود گردشگران عراقی فرصتی بسیار مناسب برای استان‌های مرزی است و نباید اجازه داد این فرصت مهم به راحتی از دست برود.

بازوند گفت: این استاندار و مدیران استانی هستند که سبب پیشرفت استان می‌شوند و نباید اجازه داد تصمیمات خارج از استان به علت عدم شناخت از ظرفیت‌ها سبب متوقف شدن توسعه شود.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای سه پایانه مرزی مسافربری است و اگر این ظرفیت‌ها استفاده نشود، سایر کشورهای همسایه بهره برداری خواهند کرد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: شیوع کرونا گردشگری را متأثر کرد اما با بهبود شرایط کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید گردشگری به عنوان پیشران توسعه توجه شود.

کد مطلب 5387278

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