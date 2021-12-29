به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در همایش توسعه گردشگری پسا کرونا با محوریت غرب کشور که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های همدان، کردستان، لرستان و ایلام برگزار شد، اظهار کرد: پنج استان غرب کشور جز استان‌های ثروتمند کشور هستند و اگر از ظرفیت‌های موجود بدرستی استفاده نشده، مقصر اصلی مدیران استان‌ها هستند.

وی با اشاره به ثبت جهانی منظر طبیعی اورامانات، افزود: سال گذشته با پیگیری‌های فراوان از سوی استان کرمانشاه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری منظر جهانی اورامانات با ۱۷۶ رأی به ثبت جهانی رسید.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این ظرفیت وجود دارد که در پنج استان غرب کشور سالانه یک اثر ثبت جهانی شود زیرا هر استانی دارای آثار تاریخی برجسته است و با نظر مدیران حاضر در جلسه یک اثر برای ثبت جهانی معرفی و همگان برای آن تلاش کنیم.

بازوند بیان کرد: گردشگران به جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و یا دست ساز مانند پارک آبی مناطق مختلف توجه دارند و امروز سفر و گردشگری جایگاه خود را در سبد خانواده پیدا کرده و بسیاری از کشور بیشتر از فروش نفت ایران از گردشگری درآمد کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: منظر اورامانات، طاق بستان، بیستون و معماری‌های روستاهای پاوه بی نظیر بوده و گردشگران به دنبال چنین مکان‌هایی هستند و البته باید زیرساخت‌های گردشگری مانند بوم گردی‌ها، رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها نیز در این مناطق فراهم شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تبلیغات در فرایند جذب گردشگر بسیار حائز اهمیت است، گفت: تبلیغات صرف بی مورد اعتبارات نبوده و سرمایه گذاری برای منطقه محسوب می‌شود و سریالی مانند نون خ زمینه ساز معرفی و توسعه گردشگری کرمانشاه شد.

بازوند با اشاره به جمعیت هفت میلیون و ۸۰۰ هزار نفری پنج استان غرب کشور، خاطر نشان کرد: باید برنامه ریزی شود گردشگری در داخل همین پنج استان غرب کشور آغاز شود و اگر از این جمعیت همین استان‌ها تنها یک میلیون نفر گردشگری را آغاز کند و متوسط یک میلیون تومان هزینه کنند، درآمدزایی پنج هزار میلیارد تومانی حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: گردشگری یک از شهرهای کشورهای منطقه ۲ برابر صادرات نفت ایران بوده و امروز گردشگران جهان به سوی خاورمیانه جذب می‌شوند و باید تلاش کرد گردشگران داخلی و خارجی به سمت و سوی جاذبه‌های گردشگری داخل کشور جذب شوند.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: توسعه گردشگری به افزایش سرانه درآمد مردم منطقه نیز کمک می‌کند و گردشگری سلامت با وجود گردشگران عراقی فرصتی بسیار مناسب برای استان‌های مرزی است و نباید اجازه داد این فرصت مهم به راحتی از دست برود.

بازوند گفت: این استاندار و مدیران استانی هستند که سبب پیشرفت استان می‌شوند و نباید اجازه داد تصمیمات خارج از استان به علت عدم شناخت از ظرفیت‌ها سبب متوقف شدن توسعه شود.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای سه پایانه مرزی مسافربری است و اگر این ظرفیت‌ها استفاده نشود، سایر کشورهای همسایه بهره برداری خواهند کرد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: شیوع کرونا گردشگری را متأثر کرد اما با بهبود شرایط کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید گردشگری به عنوان پیشران توسعه توجه شود.