«یادمان نمای» موزه دفاع مقدس استان فارس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه همایش ملی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از «یادمان نمای» موزه دفاع مقدس استان فارس پرده برداشت.

ارتفاع این یادمان نمای ۱۲ متر و طول آن ۶۸ متر و وسعت زره آن هم ۸۵۰ متر مربع است.

همچنین وسعت کاشی کاری یادمان نمای موزه دفاع مقدس استان فارس (گل مرغ شیرازی) ۱۴۵ متر مربع است. در این اثر ۴۲ هزار قطعه پلاک به کار رفته است.

این همایش صبح امروز سه شنبه ۲۱ دی ماه با حضور مقامات ارشد نظامی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.