شناسایی منطقه خطرناک سیارک ها در آسمان شب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققانی که با بودجه ناسا پژوهش می کنند متوجه شدند اجسام آسمانی که از سمت شرق آسمان شب به زمین نزدیک می شوند، ساکن به نظر می رسند که دلیل این امر تغییر جهت گردش روزانه زمین و مسیر مدار سیاره دور خورشید است.

این بدان معنا است که اجسام فضایی بدون ردیابی شدن توسط تلسکوپ های فضایی که برای رصد چنین خطرهایی ساخته شده اند، به زمین نزدیک می شوند.

در سال ۲۰۱۹ میلادی و پس از آنکه ستاره شناسان از گذر بسیار نزدیک یک سیارک از کنار زمین شوکه شدند، این پژوهش انجام شد. در این رویداد سیارکی با قطر حدود ۱۰۰ متر از فاصله ۷۰ هزار کیلومتری زمین گذر کرد. این سیارک فقط ۲۴ ساعت قبل از گذر از کنار زمین، رصد شد. این درحالی است که کنگره آمریکا به ناسا ماموریت داده ۹۰ درصد سیارک هایی با قطر بیشتر از ۱۴۰ متر را رصد کند. صخره های آسمانی در این اندازه ممکن است در صورت فرود روی زمین یک منطقه به بزرگی شهر یا ایالتی کوچک را ویران کنند.

پروفسور ریچارد وینسکوت رهبر گروه تحقیقاتی در دانشگاه هاوایی می گوید: مردم نباید درباره احتمال برخورد یک سیارک خطرناک به زمین نگران شوند. حتی اگر سیارکی رصد شود که ممکن است به زمین برخورد کند، می توانیم کاری برای جلوگیری از آن انجام دهیم.

الگوریتم های رصد اجسام در تلسکوپ ها بر سیارک های خاصی نظارت می کنند تا اجسام آسمانی در حال حرکت مشخص و از شناسایی اشتباه پدیده هایی مانند ابر نواختر جلوگیری شود.

به هرحال هنگامیکه سیارک ها از بخش شرقی آسمان به زمین نزدیک می شوند، چرخش سیاره خاکی و انحنای مدار آن دور خورشید سبب می شود شی آسمانی ثابت به نظر برسد. در نتیجه کارشناسان در ردیابی سیارک اشتباه می کنند.

طبق این تحقیق که در نشریه Icarus منتشر شده، ۵۰ درصد اجسام آسمانی که از سمت شرق به زمین نزدیک می شوند، در بازه های زمانی خاصی حرکتشان کند می شود و ممکن است ردیابی آنها سخت باشد.