بیانیه دبیرخانه کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین به مناسبت روز غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین به مناسبت روز غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

دبیرخانه دائمی کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی همزمان با روز 29 دی ماه روز غزه، نماد مقاومت ضمن گرامیداشت این روز مهم و تاریخی که تجلی غلبه جنود الهی بر جنود شیطان و تحقق وعده الهی بود بر حق مشروع جبهه مقاومت در فلسطین اشغالی برای تداوم نبرد همه‌جانبه و در تمامی سطوح تا آزادی کامل سرزمین فلسطین از بحر تا نهر تأکید می‌نماید.

در هفتم دی ماه 1387 هجری شمسی، رژیم صهیونیستی در حمله‌ای وحشیانه و غیر انسانی، نوار غزه را هدف حملات جنگنده‌های خود قرار داد که این حمله 22 روز به طول انجامید و در نتیجه آن بسیاری از منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و درمانگاه‌ها و زیرساخت‌ها و تأسیسات نوار غزه تخریب شدند و شمار زیادی از غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان بی‌گناه به شهادت رسیدند.

براساس آمارهای ارائه شده، در جنگ 22 روزه 1455 نفر شهید شدند که 404 نفر از آن‌ها را کودکان و 115 نفر را نیز زنان تشکیل می‌دهند و تعداد مجروحان جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی نیز 5303 نفر برآورد شده است که از این تعداد 1815 نفر کودک بودند. در این جنگ 40 بیمارستان و مرکز درمانی مستقیما هدف حملات و بمباران قرار گرفتند همچنین 15 دستگاه آمبولانس مستقیما نیز مورد حمله وحشیانه قرار گرفت.

اینک در سیزدهمین سالگرد آن حماسه بزرگ، از آنجا که جمهوری اسلامی ایران همواره حامی محور مقاومت و مردم قهرمان و مقاوم فلسطین بوده است و به منظور پاسداشت حماسه مقاومت مردم غزه در جنگ 22 روزه از اولین سالگرد آن حماسه بزرگ و پیروزی و نصرت الهی روز 29 دی ماه را روز ملی غزه نامگذاری کرده است.

دبیرخانه دائمی کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین بار دیگر ضمن تجلیل از آن حماسه بزرگ و تاریخی یقین واثق دارد که ملت مسلمان و قهرمان فلسطین این مبارزه مقدس را تا پیروزی نهایی تداوم خواهد داد و امت اسلامی و آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان جهان بیشتر از گذشته علی‌رغم تمام توطئه‌های نظام استکباری از این مبارزه و نبرد حق‌طلبانه حمایت خواهند کرد و جهان بشریت به زودی شاهد فتح نهایی و زوال رژیم نژادپرست صهیونیزم خواهد بود.

الیس الصبح بقریب