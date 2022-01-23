انگلیس: تحریم های شدیدی در انتظار روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «دومینیک راب» معاون نخست وزیر انگلیس مدعی شد چنانچه روسیه به دنبال تهاجم نظامی یا ایجاد دولت دست نشانده در اوکراین باشد، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را متحمل خواهد شد.

راب پیشتر در مقام وزیر خارجه انگلیس ایفای نقش می‌کرد حال آنکه بعدها به این دلیل که مشخص شد در لحظه سقوط کابل در تعطیلات تابستانی بوده، از ترکیب کابینه کنار گذاشته شد.

روز گذشته، وزارت خارجه انگلیس مدعی شد که «یفگینی موراییف» نماینده سابق پارلمان اوکراین می‌تواند گزینه احتمالی مسکو به عنوان رهبر دست نشانده اوکراین باشد.

این در حالی است که این فرد از سال ۲۰۱۸ در لیست تحریم‌های روسیه قرار دارد.

وزارت خارجه روسیه هم در پاسخ تاکید کرد که این ادعای انگلیس، یاوه گویی و مدرک دیگری مبنی بر تنش آفرینی ناتو پیرامون مسئله اوکراین است.

در این میان، «امیلی هورن» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز در هم صدایی با اتهام‌های بی اساس انگلیس مدعی شد: این دسیسه چینی به شدت مایه نگرانی است. مردم اوکراین از حق مسلم برای تعیین آینده خود برخوردار هستند. ما در کنار شرکای اوکراینی که از مسیری دموکراتیک انتخاب شده‌اند، می‌ایستیم.

روسیه هرگونه ادعا مبنی بر تدارک حمله به اوکراین را رد می‌کند حال آنکه درباره عضویت این کشور در ناتو هم هشدار داده و آن را از خطوط قرمز خود برشمرده است.