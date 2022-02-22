به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه اعلام کرد که کشورش، روسیه را پس از به رسمیت شناختن دو منطقه «لوهانسک» و «دونتسک»، تحریم خواهد کرد.

این در حالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه در سخنانی گفت که اوضاع در منطقه دونباس در شرق اوکراین به مرحله بحرانی و دشواری رسیده است.

ولادیمیر پوتین افزود: تصمیم گرفتیم فوراً استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسیم.

مقامات دولت انگلیس ازجمله «لیز تراس» وزیر خارجه این کشور، پیشتر نیز بارها و در مناسبت‌های مختلف اعلام کردند که قصد دارند در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های شدیدی را علیه این کشور اعمال کنند.