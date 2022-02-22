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۳ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۰۵

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انگلیس بار دیگر روسیه را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید کرد

انگلیس بار دیگر روسیه را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید کرد

«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که کشورش تحریم‌های شدیدی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه اعلام کرد که کشورش، روسیه را پس از به رسمیت شناختن دو منطقه «لوهانسک» و «دونتسک»، تحریم خواهد کرد.

این در حالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه در سخنانی گفت که اوضاع در منطقه دونباس در شرق اوکراین به مرحله بحرانی و دشواری رسیده است.

ولادیمیر پوتین افزود: تصمیم گرفتیم فوراً استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسیم.

مقامات دولت انگلیس ازجمله «لیز تراس» وزیر خارجه این کشور، پیشتر نیز بارها و در مناسبت‌های مختلف اعلام کردند که قصد دارند در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های شدیدی را علیه این کشور اعمال کنند.

کد مطلب 5430788

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