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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۱

با احتمال طولانی شدن جنگ؛

جانسون: پوتین باید شکست بخورد

جانسون: پوتین باید شکست بخورد

نخست وزیر انگلیس مدعی است اگرچه ممکن است اقدام نظامی روسیه در اوکراین به درازا بکشد، اما نتیجه نهایی باید شکست پوتین باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس مدعی شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید در اقدام نظامی علیه اوکراین شکست بخورد اما همزمان هشدار داد که تحقق این هدف ممکن است به درازا بکشد.

جانسون روز گذشته هم از متحدان لندن خواست طرحی را که از سوی دولت این کشور درباره اوکراین تهیه شده است، تأیید کنند.

این طرح شامل بسیج کمک‌های بشردوستانه بین المللی برای حمایت از اوکراین، کمک به کی یف برای دفاع از خاک این کشور و اعمال حداکثر فشار به روسیه است.

این طرح همچنین مقابله با عادی سازی خزنده با اقدامات روسیه در اوکراین، یافتن راهکارهای دیپلماتیک و طرح فوری جهت تقویت امنیت اروپا را شامل می‌شود.

همزمان، دومینیک راب معاون نخست وزیر انگلیس هم مدعی است که «اگر نگوییم چند سال، دست کم چند ماه تا شکست دادن پوتین در اوکراین فاصله داریم و این چیزی نیست که ظرف چند روز فیصله یابد».

کد مطلب 5440151
مریم خرمایی

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    نظرات

    • ناظمی IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
      0 0
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      مواظب خودت باش کله پا نشی!
      • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
        0 0
        پوتین باید شکست بخورد
    • س ه IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
      0 0
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      اگر پوتین شکست نخورد جای تعجب دارد! ناتو+ چندین کشور دیگر در حال جنگ با روسیه هستند
    • تاج IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
      0 0
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      نه نابودی غربه
    • بینام IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      0 0
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      به حرف گربه نره بارون نمیاد
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      0 0
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      شما اگر نفت کش های غول پیکر وبدوزید به روسیه احتیاجی ندارید چه شکست بخورد چه پیروز شود

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