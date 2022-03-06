جانسون: پوتین باید شکست بخورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس مدعی شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید در اقدام نظامی علیه اوکراین شکست بخورد اما همزمان هشدار داد که تحقق این هدف ممکن است به درازا بکشد.

جانسون روز گذشته هم از متحدان لندن خواست طرحی را که از سوی دولت این کشور درباره اوکراین تهیه شده است، تأیید کنند.

این طرح شامل بسیج کمک‌های بشردوستانه بین المللی برای حمایت از اوکراین، کمک به کی یف برای دفاع از خاک این کشور و اعمال حداکثر فشار به روسیه است.

این طرح همچنین مقابله با عادی سازی خزنده با اقدامات روسیه در اوکراین، یافتن راهکارهای دیپلماتیک و طرح فوری جهت تقویت امنیت اروپا را شامل می‌شود.

همزمان، دومینیک راب معاون نخست وزیر انگلیس هم مدعی است که «اگر نگوییم چند سال، دست کم چند ماه تا شکست دادن پوتین در اوکراین فاصله داریم و این چیزی نیست که ظرف چند روز فیصله یابد».