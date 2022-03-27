فراهم شدن شرایط لازم برای توسعه و بهره برداری از میدان مشترک آرش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، احمد اسدزاده گفت: دلیل تأخیر در بهره برداری از این میدان مشترک تصمیم گیری راجع به تحدید حدود و تعیین مرز با کویت بوده است، اما در شرایطی که طرف مقابل بدون توجه به مذاکرات پیشین و به صورت یکجانبه اقدام به توسعه این میدان نماید دلیلی برای تأخیر وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: ما معتقدیم بهره برداری از میدان‌های مشترک باید به صورت یکپارچه انجام شود و این کار به تحکیم روابط اقتصادی دو کشور منجر خواهد شد.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان این که حتی در شرایطی که مرز هم تعیین نشده است می‌توان با استفاده از الگوهای تجربه شده بین اللملی میدان را به صورت یکپارچه توسعه داد، تصریح کرد: وزارت نفت آمادگی خود را جهت مذاکره در این زمینه اعلام می‌دارد.

روز گذشته نیز سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد بر اساس مقررات و رویه‌های بین‌المللی هرگونه اقدام در بهره‌برداری و توسعه میدان آرش باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود، از این رو اقدام اخیر کویت و عربستان سعودی در قالب یک سند همکاری، مغایر با رویه‌های جاری و مذاکرات انجام‌شده قبلی بوده و غیرقانونی است و تأثیری بر وضع حقوقی میدان نداشته و مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران نیست.