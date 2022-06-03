ترکیه یکی از مقاصد غلات قاچاق اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفیر اوکراین در آنکارا، پایتخت ترکیه روز جمعه گفت خریداران ترکیهای از جمله کسانی بودند که غلاتی را دریافت کردند که روسیه از اوکراین دزدیده بود و او از ترکیه برای شناسایی و دستگیری افراد مسئول این محمولهها کمک خواست.
روسیه و اوکراین نزدیک به یک سوم عرضه جهانی گندم را به خود اختصاص میدهند، در حالی که روسیه نیز به میزان زیادی کود و ذرت و روغن آفتابگردان به اوکراین صادر میکند، اما محمولههای غلات اوکراین از بنادر دریای سیاه پس از حمله روسیه متوقف شده است و صادرات حدود ۲۰ میلیون تن غلات متوقف شده است.
سفیر اوکراین ادعا کرد که روسیه غلات دزدیده شده را به خارج از کریمه ارسال میکند. او افزود که کیف با ترکیه و اینترپل برای یافتن قاچاقچیان گندمهای اوکراین همکاری میکند.
او در جمع خبرنگاران مدعی شد: «روسیه غلات اوکراین را می دزدد و آن را از کریمه اشغال شده خارج میکند. این غلات به کشورهای خارجی از جمله ترکیه ارسال میشود.»
وی گفت: «ما از ترکیه درخواست کمک کردهایم و به پیشنهاد طرف ترکیهای، در حال تشکیل پروندههای جنایی در مورد دزدان و فروشندگان غلات هستیم.»
گفتنی است عملیات نظامی روسیه در اوکراین در حالی وارد یکصدمین روز خود شده که تحریمهای آمریکا و غرب علیه مسکو از یک سو و بحران انرژی و غذایی و از سوی دیگر تشدید شده است.
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