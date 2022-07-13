همایش «روز بزرگداشت ادبیات کودک و نوجوان» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «روز بزرگداشت ادبیات کودک و نوجوان» با حضور مصطفی رحماندوست، شاعر، جمعی از کودکان و نوجوانان و با اجرای الهام دارابی، روز دوشنبه ۲۰ تیر در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

این برنامه برای آموزش و تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی و هنرهای نمایشی جهت تقویت قصه‌خوانی بچه‌هاست.

سمیرا خانزادی اجرا این همایش را بر عهده داشت؛ همچنین بخش بعدی آن با حضور امیرحسین الصافی، به نمایش موزیکال «خانه ما» اختصاص داشت. در قسمت بعدی نقالی قسمت‌هایی از کتاب «قصه‌های مولانا» نوشته مهدی آذریزدی با اجرای محسن میرزاعلی انجام شد و در ادامه گروه روناک به نقالی چهار داستان از داستان‌های شاهنامه پرداختند.

در پایان این همایش نیز قصه‌ای کوچک از کتاب «اتل متل یک زنبور» با اجرای مصطفی رحماندوست خوانده شد.