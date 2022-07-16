مصونیت دوزهای یادآور واکسن کووید برای مبتلایان سرطان خون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «توماس اولیلا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه براون در رود آیلند، گفت: «یافته‌های ما مبتنی بر منابع فراوانی است که نشان می‌دهد بیماران مبتلا به بدخیمی‌های هماتولوژیک پاسخ ضعیفی به واکسیناسیون کووید دارند.»

وی در ادامه افزود: «نکته مهم این است که ما دریافتیم بسیاری از این بیمارانی که در ابتدا به واکسن پاسخ ندادند، بعداً به واکسیناسیون تقویتی واکنش خواهند داد.»

افراد مبتلا به سرطان خون، از جمله لوسمی، لنفوم و مولتیپل میلوما، به دلیل این بیماری، سیستم ایمنی بدنشان دچار اختلال شده است. از سوی دیگر درمان، که شامل شیمی درمانی است، سیستم ایمنی را بیش از پیش ناتوان می‌کند.

این مطالعه نشان داد که کمتر از نیمی از بیماران مبتلا به سرطان خون، پس از دریافت اولین دوز واکسن کووید ۱۹، آنتی‌بادی‌های قابل تشخیصی تولید کردند.

با این حال، ۵۶ درصد از کسانی که بدن شأن به واکسن پاسخ نداد، توانستند پس از اولین دوز تقویتی، آنتی بادی علیه بیماری تولید کنند.

برای این مطالعه، تیم دانشگاه براون پاسخ آنتی بادی را در میان ۳۷۸ بیمار مبتلا به سرطان خون تجزیه و تحلیل کرد. محققان دریافتند که پس از دریافت واکسن‌های اولیه، آنتی‌بادی‌های کووید در خون ۱۸۱ بیمار (۴۸ درصد) یافت شد. اما مشخص شد که تزریق دوز تقویتی برای ۴۸ بیمار از ۸۵ بیمار (۵۶ درصد) که در اولین بار قادر به تولید آنتی بادی نبودند، یک درمان مؤثر بود. بیماران مبتلا به سرطان فعال یا کسانی که در حال حاضر تحت درمان هستند کمترین احتمال تولید آنتی بادی‌های مؤثر علیه این بیماری را داشتند.

در پایان دوره مطالعه، ۳۳ بیمار به عفونت کووید ۱۹ مبتلا شده بودند و سه بیمار به دلیل شرایط ناشی از عفونت کووید جان خود را از دست دادند.