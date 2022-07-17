اصلاح اساسنامه شرکت واحد پس از ۷۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در خصوص اساسنامه شرکت واحد به یک الزام قانونی رسیدهایم گفت: اساسنامه این شرکت متعلق به سال ۱۳۳۱ و قرار بر اصلاح است و برای آن در قانون دو الزام تعیین شده است.
وی ادامه داد: مطابق با آنچه در قانون آمده است حسابرسی شرکتهای سهامی بر عهده حسابرسان رسمی است و ما به دنبال این هستیم که حسابرس اصلی و علی البدل در این زمینه برای شرکت واحد اتوبوسرانی معرفی شوند.
شفیعی در ادامه درباره اصلاحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاههای کوچک سوخت رسانی در شهر تهران گفت: بحث عدم لحاظ تأیید فنی در جایگاههای کوچک مقیاس به مناطق سپرده شده است اما مناطق توان انجام این کار را ندارند و ممکن است مکانی را انتخاب کنند که منطقه را درگیرند.
وی با اشاره به محل مصرف منابع برای مناطق گفت: موضوع مصرف تنها برای بهبود ایستگاهها برای معلولان در نظر گرفته شده اما پیشنهاد ما این است که بهسازی کامل در نظر گرفته شود.
شفیعی گفت: در دستور شورای شهر موضوع حریم شهر و احداث جایگاهها آمده است اما این موضوع باید از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه و درباره تعیین نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگهای عمومی شهرداری تهران گفت: نباید
به سمت خودرو محوری حرکت کنیم و هزینه استفاده از خودروی شخصی را باید به گونهای افزایش دهیم که مردم به سمت حمل و نقل عمومی بروند.
شفیعی با بیان اینکه مطابق با قانون هزینه پارکینگهای شهرداری سالانه ۲۵ درصد افزایش میابند گفت: نرخهای مصوب باید گرانتر باشد اما ما به سمت ارزان شدن حرکت کرده ایم در حال حاضر دو نرخ ایجاد شده و نرخ پارکینگهای خصوصی ۲ برابر پارکینگهای شهرداری است.
شفیعی گفت: باید نرخهای رسمی که از سمت اتحادیه و دولت مشخص میشود را به عنوان نرخ رسمی انتخاب کنیم.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری با بیان اینکه نرخ پارکینگهای شهرداری ۴ برابر کمتر از نرخ اتحادیه است گفت: سال گذشته ورودی خودروهای سواری در پارکینگهای شهرداری ۲ هزار و ۹۰۰ تومان است درحالی که نرخ اتحادیه ۷ هزار تومان بوده است.
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