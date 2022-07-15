نقش بولتون در کودتا در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی تاکید کرد: فخرفروشی "بولتون" درباره نقشش در تلاش برای کودتا در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد.
وی تصریح کرده است: رازی که بر همه آشکار بود، آشکارتر شد: اقدامات مخرب یک حکومت بدنام.
کنعانی اظهار کرده است: خبر خوب آنکه آن سیاستها، از جمله تهدیدات «راه حل آخر»، شکست خورده و شکست خواهد خورد، آمریکا باید تغییر رویکرد دهد.
به گزارش مهر، جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید به دست داشتن در طراحی کودتا علیه کشورهای دیگر اعتراف کرده و گفته است: «به عنوان فردی که به طراحی کودتاها، نه در آمریکا بلکه در نقاط دیگر، کمک کردهام باید بگویم که این اقدام کار زیادی میبرد.»
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