  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۶

کنعانی:

نقش بولتون در کودتا در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد

نقش بولتون در کودتا در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: فخرفروشی «بولتون» درباره نقشش در تلاش برای کودتا در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی تاکید کرد: فخرفروشی "بولتون" درباره نقشش در تلاش برای کودتا در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد.

وی تصریح کرده است: رازی که بر همه آشکار بود، آشکارتر شد: اقدامات مخرب یک حکومت بدنام.

کنعانی اظهار کرده است: ‏خبر خوب آنکه آن سیاست‌ها، از جمله تهدیدات «راه حل آخر»، شکست خورده و شکست خواهد خورد، ‏آمریکا باید تغییر رویکرد دهد.

به گزارش مهر، جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید به دست داشتن در طراحی کودتا علیه کشورهای دیگر اعتراف کرده و گفته است: «به عنوان فردی که به طراحی کودتاها، نه در آمریکا بلکه در نقاط دیگر، کمک کرده‌ام باید بگویم که این اقدام کار زیادی می‌برد.»

کد مطلب 5538835
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه