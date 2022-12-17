فعالیت سامانه بارشی تا روز یکشنبه در گلستان

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی از آخر وقت جمعه وارد استان شده و شاهد بارشهای خفیف و افزایش پوشش ابر در سطح استان هستیم.
مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: شدت فعالیت این سامانه امروز (شنبه) بوده و این سامانه بارشی به مدت دو روز در سطح استان فعالیت خواهد کرد.
وی بیان کرد: طی این مدت شاهد بارشهای خفیف و پراکنده در استان و بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود.
کمالی عنوان کرد: دمای هوا در روز گذشته پنج الی هشت درجه در شرق گلستان کاهش یافته و کاهش دما تا امروز هم تداوم خواهد داشت.
به گفته مدیرکل هواشناسی گلستان این سامانه تا روز یکشنبه در استان فعالیت کرده و سامانه جدید بارشی روز سه شنبه وارد استان خواهد شد.
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