فعالیت سامانه بارشی تا روز یکشنبه در گلستان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از فعالیت سامانه بارشی در استان تا روز یکشنبه خبرداد و گفت: طی این مدت شاهد بارش‌های خفیف و پراکنده در گلستان و بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود.