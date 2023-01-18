به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود ۳۳۰ همت پرداخت حقوق صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری در سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: با ارائه طرحی در قانون برنامه در مورد بدهیهای گذشته تأمین اجتماعی به دنبال راهکاری هستیم تا در آینده معطل دولت نباشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم وامهای خرد ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است و آیا سهمیه وام ازدواج کاهش می باید، گفت: امسال به گونهای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وامهای خرد به دولت واگذار شود به گونهای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانکها انداخته نشود که منجر به ناترازی بانکها، اضافه برداشت و تورم نشود. آئین نامه اینها در دولت تنظیم میشود و ان شاءالله کمتر از گذشته نخواهد بود.
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