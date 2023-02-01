به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز چهارشنبه از بخش‌های مختلف نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی که به مناسبت شعار سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری و برگزار شده است، دیدن کرد.

در این بازدید که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، معاون اداری و استخدامی و رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر رئیسی را همراهی می‌کردند، دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف توضیحاتی درباره دستاوردها و توانمندی‌های بخش‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود ارائه کردند.

در این نمایشگاه توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های صنایع معدنی و اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، کشاورزی و غذایی، حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح‌های مدیریت آب، و فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده است.

پیشرفته‌ترین توربین کلاس f با راندمان ۶۰ درصد، پنل‌های خورشیدی ۱۰۰ درصد داخلی و بومی سازی ۱۷۸ هزار قطعه نیروگاهی از جمله توانمندی‌های به نمایش گذاشته وزارت نیرو و تولید ۵ بذر هیبریدی اصلاح شده، افزایش ۴۷ درصدی بذرهای اصلاح شده و راه‌اندازی پارک علم و فناوری کشاورزی از جمله دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در این نمایشگاه بود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با دست پر در این نمایشگاه شرکت کرده است که از مهمترین موارد به نمایش گذاشته شده می‌توان به رونمایی از فولاد ضد زنگ داخلی، تولید ماشین‌آلات ویژه بخش معدن همچون دامپ ۶۰ تنی، ساخت سانتریفیوژهای صنعتی، بردهای خاص الکترونیکی، تولید محصولات جدید و کم مصرف و با راندمان بالای لوازم خانگی و همچنین قطعات مربوط به صنایع هوایی و محصولات نساجی ویژه اشاره کرد.