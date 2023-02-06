سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل با اشاره به تداوم جو ناپایدار تا پایان هفته در اردبیل، اظهار کرد: فردا و پس فردا در نواحی مرکزی و جنوبی استان وزش بادهای تند تا نسبتاً شدید جنوبی را شاهد خواهیم بود

وی با بیان اینکه از روز سه شنبه به تدریج شاهد ورود سامانه بارشی به استان خواهیم بود، گفت: تا قبل از ظهر چهارشنبه بارش‌ها غالباً به صورت بارش خفیف باران و برف خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از عصر چهارشنبه هفته جاری با تغییر جریانات جوی و شمالی شدن آن، شاهد کاهش محسوس دمای هوا، تشدید ناپایداری و بارش برف توأم با مه و باران در نوار شمالی استان در غالب مناطق استان خواهیم بود.

محمدی خاطرنشان کرد: این روند تا روز پنج‌شنبه ادامه می‌یابد اما از روز جمعه شدت ناپایداری‌ها کاهش یافته و بارش‌ها به صورت پراکنده خواهند بود.

وی افزود: روز شنبه هفته آتی جوی پایدار همراه با آسمانی نیمه ابری توأم با هوای سرد زمستانی در استان حاکم می‌شود.