مارتینون: مردم باید به فکر افغانستان بعد از طالبان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیوید مارتینون» سفیر فرانسه در سخنانی اعلام کرد که گروه حاکم در افغانستان «یک گروه اسلام‌ گرای قومی» است که شیوه اعمال قدرت آنان افغانستان را به سمت جنگ‌ های قومی گذشته سوق می‌ دهد.

به گزارش اسپوتنیک، سفیر فرانسه در کابل معتقد است که این موضوع برای افغانستان بسیار ویران‌ کننده و وحشت‌ ناک است.

به ادعای «دیوید مارتینون»، طالبان برای مدتی در افغانستان هستند و شهروندان این کشور باید برای افغانستان بعد از طالبان آمادگی داشته باشد.

سفیر فرانسه در افغانستان با اشاره به آنچه وی مدعی نقص حقوق بشر در این کشور شد؛ مدعی شد که کُشتار و نقض حقوق بشر در افغانستان، به گواهی مورخان بدتر از شرایط «قرون وسطی» است‌.

به گزارش طلوع نیوز، «دیوید مارتینون» در سخنرانی خود در نشست «زنان و اقلیت‌ های قومی در افغانستان» در پاریس اظهار داشت: جامعه جهانی بر اساس چالش‌ هایی که وجود دارد، مانند گذشته به افغانستان برنخواهد گشت، اما از برنامه‌ های خوب در این کشور حمایت خواهد کرد.

این در حالیست که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان در ۱۵ آگوست سال گذشته و توقف کمک‌ های خارجی، این کشور شاهد افزایش بیکاری و فقر بوده و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر، آمریکا نیز به بهانه‌ های مختلف ۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را به عنوان بخشی از تحریم‌ ها علیه طالبان بلوکه کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت آمریکا خواستند تا دارایی بلوکه شده افغانستان را آزاد کند.

گفتنی است که افغانستان پس از ۲ دهه اشغال از سوی نیروهای خارجی به سرکردگی تروریست‌ های آمریکایی، اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌ کند.