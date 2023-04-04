به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه، ۱۵ فروردین ماه) در نخستین نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی در سال جدید گفت: بودجه امسال نسبت به سال‌های گذشته بر اساس تدبیر حضرت آقا مبنی بر اینکه سقف بودجه نباید تغییر کند، در مجلس ۳.۹ درصد و با تغییر در مجمع در نهایت حدود ۵ درصد تغییر داشت که این میزان تغییر غیرقابل مقایسه با سال‌های دیگر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: تقریباً همه وزرا که برای دیدار نوروزی به مجلس آمدند از اصلاحات بودجه راضی بوده و و صراحتاً تاکید داشتند که مجلس توانسته ایرادات موجود در لایحه بودجه را رفع کند.

وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین اقدام مجلس در خصوص بررسی بودجه عنوان کرد: در بیش از ۴۰ سال گذشته دولت‌ها لایحه را ارائه می‌کردند و مجلس بعد از اعمال تغییراتی، آن را در قالب قانون بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کرد؛ که در جداول اعمال کند اما اینکه آنها چه می‌کردند را مجلس مطلع نمی‌شد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته تلاش کردیم همه اطلاعات مربوط به بودجه سال‌های گذشته را در سامانه‌ای جمع آوری کنیم، عنوان کرد: از روزی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرد، آن را در سامانه بارگذاری کردیم و سایر بودجه‌ها و عملکردها را حتی از سال ۹۵ در این سیستم قرار دادیم و مرتب چک کردیم که هر تغییری در کمیسیون تلفیق و صحن انجام شد به صورت روزانه در آن اعمال شود و در نهایت به جداول رسیدیم.

قالیباف همچنین با اشاره به ابلاغ قانون بودجه به صورت کتاب به دولت برای اجرا، اظهار داشت: برای نخستین بار، دولت مکلف شده است از طریق سازمان برنامه و بودجه، بعد از تخصیص هر ردیف و هر اقدامی که در بودجه مصوب شده است، موضوع را در این سیستم نیز بارگذاری کند؛ لذا ما می‌توانیم گزارش هفتگی و ماهانه درباره تخصیص اعتبارات را در کمیسیون‌ها و صحن مجلس داشته باشیم و بر آن نظارت کنیم.

در ابتدای این جلسه نیز رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز دغدغه‌ها و مسائل خود را پیرامون موضوعات مختلف کشور مطرح کردند که مهم‌ترین آنها درباره اهمیت اولویت بندی اقدامات مجلس در سال پایانی آن، پیگیری نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس در دولت، اجرای دقیق رتبه بندی فرهنگیان و سایر قوانین مهمی که مجلس به تصویب رسانده، توجه ویژه به بخش کشاورزی، عدم دخالت مجمع تشخیص مصلحت در مصوبات مجلس، ضرورت محرومیت زدایی و رسیدگی به معیشت مردم بود.

همچنین در این نشست سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز گزارشی از عملکرد این کمیسیون بعد از تغییراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه نهایی مجلس در خصوص بودجه اعمال کرد، ارائه داد.