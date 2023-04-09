مراکز معاینه فنی شهید آبشناسان و شقایق شبانه روزی شد

به گزارش خبرگزای مهر، شادی مالکی مدیر عامل ستاد معاینه فنی با اشاره به مراجعه روزانه بالغ بر ۸ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران، در توضیح جزئیات خبر گفت: بنا بر تاکید شهردار تهران و مدیریت شهری مبنی بر تسهیل در ارائه خدمات شایسته به شهروندان از امروز ۲۰ فروردین ماه دو مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان و شقایق به صورت شبانه روزی فعال شد.

وی افزود: فعالیت ۲۴ ساعته مرکز شقایق به مدت دو هفنه برنامه ریزی شده که در صورت استقبال و استفاده از ظرفیت ایجاد شده این طرح ادامه خواهد داشت. در حال حاضر با اضافه شدن این دو مرکز به مرکز بیهقی، در شهر تهران سه مرکز معاینه فنی به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی به شهروندان ارائه خدمات می‌نماید.

مالکی در خصوص افزایش ساعت کاری مراکز و نحوه فعالیت آن‌ها افزود: علاوه بر شبانه روزی شدن دو مرکز شهید آبشناسان و شقایق، دو ساعت به فعالیت سایر مراکز معاینه فنی اضافه گردیده است. به صورت تفصیلی مراکز نیایش، دماوند، سراج، شهید چمران، الغدیر، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، بعثت، فداییان اسلام، چیتگر، ابوذر، ایران خودرو، آزادی و کلیه واحدهای سیار از ۷ صبح الی ۲۰ فعال هستند.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی در خصوص مراکز معاینه فنی اینترنتی توضیح داد: در حال حاضر پذیرش در ۱۰ مرکز معاینه فنی شهر تهران مشتمل بر ۲۸ خط معاینه فنی خودروهای سبک صرفاً اینترنتی انجام می‌شود.

مالکی گفت: مراجعه به مراکز بیهقی، نیایش، شهید آبشناسان، سراج، دماوند و شهید چمران و چهار واحد سیار نوبنیاد، گیلان، هنگام (شماره ۴) و هنگام (شماره ۸) تنها با تعیین وقت قبلی از طریق نوبت گیری اینترنتی در سامانه تهران من امکان پذیر است. البته تاکید می‌گردد بجز ده مرکز صدر الاشاره مراجعه بصورت حضوری و یا نوبت گیری اینترنتی به سایر مراکز امکان پذیر است.

وی با اشاره به تفاوت ساعت کاری و نحوه پذیرش مراکز معاینه فنی و به ویژه فعالیت تعدادی مراکز منتخب در روزهای تعطیل گفت: از شهروندان درخواست می‌شود جهت اطمینان از آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه نمایند. همچنین می‌توانند در صورت هرگونه سوال با کارشناسان سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.