افزایش ۵ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز قاسم زاده، سخنگوی آب در نشست خبری گفت: با توجه به آمارهای منتهی به دیروز، ۱۶ درصد نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی داشته‌ایم که البته نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. عمده سامانه بارشی جنوب غرب کشور فعال بوده و یک پراکندگی نامتوازن را بارندگی کشور شاهد بودیم. رقم بارندگی ۱۸۸ میلی‌متر است.

وی ادامه داد: نوار شمالی، شرق کشور و فلات مرکزی بارندگی خوبی را تجربه نکردند. همچنین استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان و چند شهر دیگر بارندگی‌های خوبی را تجربه کردند.

قاسم زاده اضافه کرد: در استان تهران مجموع ۵ سد ۵۰۹ میلیون متر مکعب حجم مخزن است که معادل ۲۷ درصد پرشدگی است که عدد پایینی است. سد زاینده رود ۱۳ درصد پرشدگی دارد و از طرفی سدهای خوزستان در پرشدگی کامل به سر می‌برند. همین امر باعث شده در برنامه منابع مصارفی که برای امسال تدوین کردیم، اصلاحاتی انجام دهیم.

سخنگوی آب ادامه داد: با همکاری جهاد کشاورزی، در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل بعضاً محدودیت‌هایی به جهت تأمین منابع آبی ایجاد شده است.

قاسم زاده در رابطه با حق آبه هیرمند توضیح داد: مذاکرات متعددی با طرف افغانستانی انجام دادیم. آنها در حرف و مذاکرات صحبت‌های امیدوارکننده ای دارند و انتظار می‌رفت نتیجه این مذاکرات منجر به ورود آب به استان سیستان و بلوچستان شود اما در عمل این همدلی و همگرایی را ندیدیم. در چند بخش توافقاتی انجام شد و در بخش فنی همکاری‌های خوبی شکل گرفت. تاکنون بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب رهاسازی صورت گرفته است.

وی در رابطه با تنش آبی در کشور گفت: سال گذشته ۲۷۰ شهر تنش آبی داشتند و امسال امیدواریم که تنش آبی نداشته باشیم. تنش به منزله این است که آب تولیدی کمتر از نیاز باشد اما برنامه ریزی در وزارت نیرو به اندازه‌ای است که در پیک هم به صورت ایمن بتوانیم تأمین آب داشته باشیم و مسائل قطعی آب نداشته باشیم. یکی از روش‌های ما در مدیریت مصرف کاهش فشار شبکه است.

قاسم‌زاده درباره پیگیری رهاسازی آب هیرمند از سوی افغانستان هم، خاطرنشان کرد: مذاکره‌های خیلی خوبی در باره رهاسازی آب هیرمند با طرف افغان انجام شده و در سخن، گفته‌های خوبی از سوی آنها عنوان می‌شود.

وی ادامه داد: اما در عمل گرچه اقداماتی صورت‌گرفته، ولی هنوز همراهی و همگرایی انجام نشده و رهاسازی لازم انجام نشده است.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: اکنون در بخش اجرایی برخی کارها شده و لایروبی هم صورت‌گرفته و اگر آب رها شود بدون مشکل به سمت ایران خواهد آمد؛ ولی هنوز رهاسازی انجام نشده است.

قاسم‌زاده بیان کرد: مجموعاً تاکنون اندکی بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شده است.

وضعیت دریاچه ارومیه بهتر شد

وی در باره وضعیت دریاچه ارومیه هم گفت: حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد مترمکعب رسیده و وسعت آن نیز به یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر افزایش‌یافته است.

سخنگوی صنعت آب از اعمال تغییر در محاسبه تعرفه آب خبر داد و خاطرنشان کرد: کسانی که زیر الگوی تعیین شده مصرف داشته باشند، تشویق می‌شوند.

قاسم‌زاده ادامه داد: مشترکانی هم که تا سقف الگو مصرف کنند ۱۵ درصد افزایش تعرفه دارند و مشترکانی که بالای الگو مصرف کنند به‌ازای هر مترمکعب مصرف از تعرفه خاص برخوردار می‌شوند.

وی گفت: برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف آب دارند، تا ۷۰ درصد افزایش تعرفه اعمال خواهد شد که این افزایش ۷۰ درصدی تعرفه برای پرمصرف‌ها و بیشترین پله‌های مصرف خواهد بود.

سخنگوی صنعت آب با تأکید بااینکه در بخش شرب قائل به قطعی آب نیستیم ادامه داد: برای تأمین آب طرح‌های متعددی تدوین شده و آبرسانی اضطراری هم در نظر گرفته شده است.

قاسم‌زاده درباره برداشت از سفره‌های زیرزمینی، ادامه داد: تلاش می‌شود با جابه‌جایی مصارف کمتر به سمت استفاده از منابع آب زیر زمینی برویم؛ اما در شرایط خاص از سفره‌ها هم استفاده خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: تخصیص جدیدی به صنایع نخواهیم داد و تلاش می‌شود صنایع از پساب استفاده بیشتری داشته باشند.

سخنگوی صنعت آب با تأکید بر اینکه تلاش می‌شود شهر دارای تنش آبی نداشته باشیم گفت: زیرساخت‌ها برای تأمین آب فراهم شده؛ اما در شرایط سخت با اعمال کاهش فشار مدیریت خواهیم کرد.

قاسم‌زاده در باره وضعیت فاضلاب شهر اهواز ادامه داد: تمام شهر کارگاه‌ها فعال است و رشد سیستم فاضلاب این شهر چشمگیر است.

وی از تدوین نظام‌نامه جامع سیلاب در وزارت نیرو خبر داد و خاطرنشان ساخت: آمادگی خوبی برای پیشگیری از سیل ایجاد شده است.

سخنگوی صنعت آب گفت: فروردین‌ماه امسال سیلاب در رود دز اتفاق افتاد به‌گونه‌ای که ۵ هزار مترمکعب ورودی به سد داشتیم که با این نظام‌نامه و اقدام‌های مناسب شاهد هیچ‌گونه خسارتی نبودیم.

قطعی آب برای بد مصرف‌ها

قاسم‌زاده درباره برخورد با مشترکان پرمصرف، افزود: این موضوع در قانون درج شده و بر اساس آن مقید هستیم در زمان بحران به مشترکان پر مصرف اخطار بدهیم.

وی ادامه داد: قطع آب عمدتاً در تهران اتفاق می‌افتد؛ اما در دو استان دیگر نیز این طرح را اجرایی می‌کنیم.

به گفته سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه سال گذشته آب ۴۳ هزار مشترک قطع شد و امسال نیز این طرح را در برنامه داریم، که میزان مشترکان بد مصرف با اجرای طرح برنامه‌ها از پنج درصد به سه درصد کاهش یافت و تلاش ما این است که مشترکان پرمصرف را حذف کنیم.

قاسم‌زاده در باره برداشت از آب‌های ژرف، توضیح داد: از حدود دو سال قبل شورایی با معاونت علمی برگزار و موضوع مطالعه و اکتشاف بر عهده این بخش گذاشته شد.

وی ادامه داد: وزارت نیرو بر این باور است که پس از اتمام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی وارد مرحله اجرا شویم، اکنون فرایند کار در مرحله اکتشاف است.