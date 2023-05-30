بیمارستان فردیس پس از سفر رئیس جمهور با سرعت تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید سلیمانی شهرستان فردیس، با اشاره به اینکه این مرکز درمانی مصداق کامل جهاد است، گفت: این بیمارستان پس از ۱۲ سال، ظرف یک‌سال گذشته ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه طول عمر کلنگ زنی بیمارستان طی چند سال اخیر به کمتر از ۵۰ درصد بود، اضافه کرد: طی این یک سال گذشته هزار میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان هزینه شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه روند بیمار گیری در این مرکز آغاز شده است، اظهار کرد: بنظر می‌رسد این بیمارستان در حال حاضر هیچ مشکلی نداشته باشد و در صورت وجود چالش بررسی و رفع آن در دستورکار قرار خواهد گرفت.

منصوری در بخش دیگری به وضعیت جمعیتی شهرستان فردیس اشاره کرد و ادامه داد: جمعیت برخی از استان‌های کشور به اندازه شهرستان فردیس است و این امر بیانگر اهمیت شهر فردیس و لزوم رسیدگی به مطالبات شهروندان می‌باشد.

معاون امور اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: این شهرستان با این جمعیت فاقد هرگونه زیرساخت درمانی بوده است اما امروز شاهدیم در دولت مردمی سیزدهم با تلاش استاندار البرز و دیگر مدیران در این مسیر قدم محکمی برداشته شد.

وی در پایان اضافه کرد: در آینده نه چندان پروژه بیمارستان دولتی فردیس به صورت کامل و با حضور مقامات ملی به بهره برداری خواهد رسید.