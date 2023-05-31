طب سوزنی در کاهش وزن موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، طب سوزنی جز طب سنتی چینی با چندین مزیت بالقوه برای سلامتی از جمله تسکین درد است.

محققان هنوز در حال کار برای درک مزایای کامل تکنیک‌های مختلف طب سوزنی هستند.

یک مطالعه نشان داد که طب سوزنی با استفاده از مهره‌های روی گوش ممکن است در کاهش وزن مؤثر باشد.

آنها دریافتند که استفاده از دانه‌های طلا برای تحریک طب سوزنی در نقاط مهم گوش ممکن است به بهبود نتایج کاهش وزن برای مردان کمک کند.

محققان خواستند بر اساس داده‌های قبلی اثر کاهش وزن استفاده از تحریک طب سوزنی گوش را بررسی کنند. در این روش طب سوزنی به جای استفاده از سوزن، از مهره‌هایی استفاده می‌شود که به نواحی کلیدی گوش فشار می‌آورند.

آنها اطلاعات ۸۱ شرکت کننده مرد ژاپنی را جمع آوری کردند. آنها به دنبال مقایسه اثر کاهش وزن با زنانی بودند که تحت برنامه کاهش وزن مشابهی قرار گرفته بودند.

شرکت کنندگان در برنامه کاهش وزن با استفاده از مهره‌های طلایی کوچک که زیر نوار چسب قرار داده شده بودند، تحریک طب سوزنی گوش را در شش ناحیه کلیدی گوش دریافت کردند. به آنها دستور داده شد که میزان غذای مصرفی خود را به نصف کاهش دهند. شرکت کنندگان مکمل‌های غذایی خاصی را برای اطمینان از عدم بروز کمبود دریافت کردند.

آنها دریافتند که شرکت کنندگان به طور متوسط ۸.۶ کیلوگرم کاهش وزن داشتند و دور کمرشان به طور قابل توجهی کاهش یافت. آنها همچنین شاهد بهبود نسبت توده عضلانی به چربی بدن بودند. این نشان می‌دهد که شرکت کنندگان چربی کلی را کاهش دادند و توده عضلانی تقریباً یکسان باقی ماند.

مردان نسبت به زنان بهبود بیشتری در نسبت توده عضلانی به چربی نشان دادند. اما مردان نسبت به زنان شاهد کاهش بیشتر توده عضلانی و کاهش بیشتر در میزان متابولیسم پایه بودند.

با این حال، نتایج کلی نشان می‌دهد که فواید این مداخله در کاهش وزن برای مردان تقریباً یکسان یا بهتر از نتایج برای زنان بوده است.