به گزارش خبرگزاری مهر، دولت آمریکا اعلام کرد در پی حمله سایبری اخیر به سازمانهای دولتی و فدرال در ایالتهای لوئیزیانا و اورگان، اطلاعات شخصی بیش از ۳/۵ میلیون نفر در فضای مجازی فاش شده است.
شبکه سیانان به نقل از مقامات دولتی آمریکا گزارش داد این اطلاعات حاوی مشخصات کارتهای شناسایی و گواهینامه رانندگی افراد است.
مقامات آمریکا تاکنون مستقیماً کسی را عامل این حمله سایبری معرفی نکردهاند، اما میگویند این حمله هکری با استفاده از باجافزارهای روسی انجام شده است.
دیروز جمعه «اریک گلداستاین» از مقامات اداره امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا از حمله سایبری به شماری از ادارات دولتی این کشور خبر داد. گلداشتاین در گفتوگو با شبکه خبری سیانان علت این حمله سایبری را ضعف امنیتی در یک نرمافزار مورد استفاده در سازمانهای دولتی آمریکا عنوان کرده است.
وی همچنین بر تلاش سازمانهای مربوطه به منظور رفع مشکل پیش آمده خبر داده است. این مقام آمریکایی درباره کشورهای یا گروههایی که حملات سایبری توسط آنها ترتیب داده شده، اظهار نظر نکرده است.
شماری از دانشگاهها، بیمارستانها و ادارات آمریکایی دو هفته پیش هدف حملات سایبری قرار گرفته بودند.
نظر شما