مرز مسافری شوشمی به روی مردم و گردشگران باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرز مسافری شوشمی در پاوه ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور محمدطیب صحرایی و دکتر آزاد توفیق رحیم استانداران کرمانشاه و حلبچه، حاج ماموستا ملاقادر قادری امام جمعه پاوه، نماینده پاوه و اورامانات در مجلس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداران پاوه و حلبچه، مدیرکل راهداری استان، مشاور استاندار در امور عراق و جمع دیگری از مسؤولان ۲ طرف بازگشایی شد.

به گفته امام جمعه پاوه بازگشایی مرز مسافری شوشمی آرزوی ۴۰ ساله مردم منطقه در دو طرف مرز بوده است.

پیش از این استانداران کرمانشاه و حلبچه در هفت خرداد ماه با حضور در مرز شوشمی از زیرساخت‌های این مرز بازدید کردند و در ادامه نشست مشترک محمدطیب صحرایی و دکتر آزاد توفیق رحیم با حضور امام جمعه شهر پاوه برگزار شد و توافقات اولیه برای فراهم کردم زیرساخت‌ها و برقراری تردد مسافری تا عید قربان فراهم شد.

طی یک ماه گذشته با تلاش شبانه روزی زیرساخت‌های تردد مسافری در شوشمی آماده و این مرز برای نخستین بار به روی مردم دو کشور باز شد.