هوای بسیار خنک تا فردا در اردبیل ماندگار است

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی همچنان تا قبل از ظهر فردا شرایط جوی ناپایدار بوده و در بیشتر مناطق استان به ویژه در نیمه شمالی و نواحی منتهی به استان گیلان بارش باران غالباً توأم با مه و گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

وی با تاکید بر رعایت موارد توصیه شده هشدارهای هواشناسی، افزود: از حوالی ظهر فردا با خروج سامانه بارشی از استان از میزان ابرناکی کاسته شده و تا آخر هفته جاری جوی پایدار انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه طی امروز و فردا به دلیل تداوم وزش باد با سرعت تند هوای بسیار خنک در سطح استان ماندگار خواهد بود، ادامه داد: روز چهارشنبه آسمانی صاف تا نیمه ابری و هوای نسبتاً خنک گاهی توأم با وزش باد در بیشتر مناطق استان پیش بینی می‌شود اما از روز پنجشنبه دمای هوا نیز به تدریج افزایش می‌یابد.

کوهی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و خنک در استان طی دیشب تا صبح امروز در مناطق شمالی استان خاطرنشان کرد: بارش باران در شهرستان‌های اصلاندوز ۱۹ میلیمتر، پارس آباد ایستگاه باران سنجی ساوالان ۳۴ میلیمتر و بیله‌سوار ایستگاه باران سنجی جعفرآباد با ۴۸ میلیمتر به ثبت رسیده است.

وی افزود: نوار شرقی و دامنه کوهستان سبلان به ویژه شهرستان مشگین‌شهر بارش قابل توجهی رخ داده به طوری که در بخش‌هایی از مناطق شمالی استان گاهی با رگبار و رعدوبرق شدید و جاری شدن رواناب همراه بوده است.