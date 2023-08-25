امنیت امروز مهمترین دستاورد برای مردم کشور و منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان آستارا با تأکید بر اهمیت زیارت حضرت امام حسین (ع)، اظهار کرد: اربعین حرکتی در مسیر تمدن اسلامی است.

وی زیارت اربعین را یکی از مهمترین زیارت‌های مخصوص امام حسین (ع) عنوان کرد و گفت: اهمیت حضور در مراسم اربعین به جهت افزایش شکوه بزرگترین اجتماع مذهبی جهان است و به زائران محترم توصیه می‌کنم که ایام سفر خود را کوتاه کنند و ضمن حضور و عرض ارادت با زیارت کوتاه زمینه را برای استفاده دیگر مشتاقان فراهم سازند.

امام جمعه آستارا با اشاره به سوم شهریور، سالروز اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و بی کفایتی پهلوی در مقابله با متجاوزان و اشغالگران گفت: پهلوی نه تنها در مقابل هجوم بیگانگان ایستادگی نکرد، بلکه مناطق بسیاری از کشورمان را در سال‌های مختلف دو دستی تقدیم بیگانگان کرد.

وی با توجه به تلاش عده‌ای برای بزک کردن چهره پهلوی و معرفی رضاخان به عنوان پدر ایران نوین و دوستدار علم و صنعت و شخصی که در حکومت خود اقتدار داشته ادامه داد: واقعیت چیزی است که مردم با چشمان خود دیده‌اند و آن هم چیزی جز بی کفایتی و خیانت نیست.

حجت الاسلام باقری با اشاره به اهمیت جهاد تبیین بیان کرد: وقتی عده‌ای با وارونه جلوه دادن حقیقت سعی می‌کنند ذهن جوانان و برخی افراد نا آگاه را فریب داده و تاریخ را جور دیگری جلوه دهند اهمیت جهاد تبیین به خوبی آشکار می‌شود که باید حقایق را برای مردم روشن و آشکار کرد و به آنها گفت که در زمان حکومت پهلوی حتی خیلی از شهرها و روستاهای ما از نعمت راه، برق و انرژی و بهداشت محروم بودند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: کشور ما خود بزرگترین قربانی تروریسم در دنیاست، شهدای سال‌های اول انقلاب و ترورهای کور دهه شصت، دانشمندان شهید هسته‌ای، مردم بی گناهی که توسط عوامل گروه‌های تکفیری ترور شده‌اند، ایجاد بزرگترین گروه تروریستی جهان به نام داعش برای نابودی جمهوری اسلامی ایران، همه و همه گواه این مسأله است.

وی ادامه داد: امروز به لطف خدا، امنیت ما به عنوان موتور پیشران پیشرفت کشور در سایه مجاهدت و تلاش نیروهای مختلف نظامی و انتظامی و امنیتی و جانفشانی رزمندگان جبهه مقاومت، امنیت مهمترین دستاورد برای مردم کشور و منطقه است و همه پیشرفتهای علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سایه این امنیت حاصل خواهد شد.