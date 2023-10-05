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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲

در دیدار معاون نخست وزیر امارات با قالیباف مطرح شد؛

تأکید بر تأمین امنیت خلیج فارس با استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه

تأکید بر تأمین امنیت خلیج فارس با استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه

رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کشور امارات متحده عربی یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس را تأمین امنیت و ایجاد صلح پایدار با استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (پنجشنبه، ۱۳ مهرماه) به منظور سفری دو روزه و با هدف توسعه روابط دوجانبه وارد ابوظبی شده بود با «شیخ منصور بن زاید آل نهیان» نایب رئیس کشور امارات متحده عربی و معاون نخست وزیر این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که محوریت آن توسعه روابط دوجانبه بود، موضوعاتی همچون گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی به عنوان اولویت مطرح شد.

از آنجایی که فرصت‌های بزرگ اقتصادی در زمینه حمل و نقل، گردشگری، علم و فناوری و دانش بنیان‌ها وجود دارد، دو طرف بر تسهیل روابط تجاری و سرمایه گذاری مشترک تأکید کردند.

موضوع مهم دیگر، تأمین امنیت خلیج فارس بود که رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کشور امارات بر آن تأکید کرده و توسعه اقتصاد کشورها و روابط تجاری را مستلزم آن دانستند. همچنین دو طرف، تنها راه رسیدن به صلح پایدار را استفاده از ظرفیت کشورهای حوزه خلیج فارس برای این مهم و بدون دخالت کشورهای خارج از منطقه عنوان کردند.

کد مطلب 5903719
هادی رضایی

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