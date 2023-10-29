به گزارش خبرنگار مهر، زنده‌یاد اکبر رادی یکی از نمایشنامه‌نویسان مطرح تئاتر ایران است که آثار وی در عرصه ادبیات نمایشی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده‌اند.

«روزنه آبی»، «افول»، «از پشت شیشه‌ها»، «ارثیه ایرانی»، «صیادان»، «مرگ در پاییز»، «لبخند باشکوه آقای گیل»، «در مه بخوان»، «هاملت با سالاد فصل»، «منجی در صبح نمناک»، «پلکان»، «تانگوی تخم‌مرغ داغ»، «آهسته با گل سرخ»، «شب روی سنگفرش خیس»، «آمیزقلمدون»، «باغ شب نمای ما»، «ملودی شهر بارانی»، «خانمچه و مهتابی» و «پایین‌گذر سقاخانه» از جمله آثار ماندگار زنده‌یاد رادی در ادبیات نمایشی ایران است.

ایوب آقاخانی که خود در عرصه نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی تئاتر از هنرمندان شناخته شده تئاتر ایران است، در عرصه رادیو و نمایش رادیویی به سراغ آثار این نمایشنامه‌نویس تأثیرگذار تئاتر رفته و چندین اثر او را در قالب نمایش رادیویی اجرا کرده است.

«شب‌به‌خیر جناب کنت» مروری است بر ۵۰ سال زندگی نصرالله‌خان خیاط‌باشی و همسرش، طی یک شب و زمانی که قرار است آن‌ها به عروسی دختر آقای ملکوتی بروند.

علی مست‌علی تنظیم «شب‌به‌خیر جناب کنت» را برای رادیو انجام داده و ایوب آقاخانی کارگردانی این نمایش رادیویی را بر عهده دارد.

علی‌اصغر دریایی، صفا آقاجانی، مجید حمزه، بازیگران نمایش رادیویی «شب‌به‌خیر جناب کنت» هستند.

نازنین حسن‌پور، افکتور، فرزاد شریفی صدابردار، فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده دیگر عوامل این اثر رادیویی را تشکیل می‌دهند.

در قسمت دوم و پایانی «شب‌به‌خیر جناب کنت» با مدت زمان ۱۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه، زنگ در به صدا درمی‌آید و کنت و همسرش گمان می‌کنند که شادمان راننده آقای ملکوتی است اما مردی که وارد شده، می‌گوید نامش وحدانی و مامور حفاظت از محیط زیست است و زباله‌های شهر را شب‌ها جمع می‌کند. اما کنت و همسرش باور نمی‌کنند زیرا لباس و شمایل وحدانی به مأموران جمع‌آوری زباله شهرداری نمی‌خورد.

وحدانی به کنت و همسرش می‌گوید که اتفاق ناگواری افتاده و عروسی به هم خورده است. او می‌گوید که قرار است با هم به مجلس ترحیم در یک مسجد بروند. در واقع آقای ملکوتی فوت کرده و قرار است به مجلس ترحیم او بروند.

اما وحدانی فردی نیست که عنوان می‌کند و ….

با هم آخرین قسمت نمایش رادیویی «شب‌به‌خیر جناب کنت» را بشنویم.