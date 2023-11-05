مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی و پیرو هشدار صادره، طی امروز تا صبح فردا با فعالیت سامانه بارشی در منطقه، آسمان استان نیمه ابری تا ابری و در نوار شرقی توأم با مه بوده و در مناطقی از استان بارش باران گاهی به صورت رگبار باران و در ارتفاعات به صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه رعایت موارد توصیه شده در هشدار هواشناسی تاکید می‌شود، گفت: هوای نسبتاً سرد تا قبل از ظهر فردا در مناطق مرکزی و جنوبی استان تداوم دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از فردا تا آخر هفته جاری شرایط جوی نسبتاً پایدار بوده و آسمان استان صاف تا نیمه ابری انتظار می‌رود، البته طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با حاکمیت سیستم کم فشار در سطح زمین، وزش باد جنوبی و افزایش نسبی دما در اواسط روزها دور ا انتظار نیست.

کوهی ادامه داد: از بعدازظهر سه شنبه و روز چهارشنبه با نفوذ پرفشار به منطقه ضمن کاهش نسبی دما و وزش ملایم باد خزری، دمای هوا نیز به طور نسبی کاهش می‌یابد.

وی ضمن توصیه به رعایت موارد ایمنی تصریح کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.