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۱ آذر ۱۴۰۲، ۹:۰۳

قالیباف در نطق پیش از دستور:

بسیج تبلور عینی اراده ملت در همه عرصه‌ها است

بسیج تبلور عینی اراده ملت در همه عرصه‌ها است

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: بسیج تبلور عینی اراده ملت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه یکم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدا لازم می دانم با آغاز هفته بسیج، این هفته را به همه ملت به ویژه به بسیجیان دریادل عرض تبریک و تهنیت بگویم. همچنین به روح پرفتوح همه شهدا به ویژه شهدای عزیز بسیجی درود می‌فرستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیج سازمانی است که از حضرت امام (ره) به یادگار مانده است، ادامه داد: امام راحل با هوشیاری و هوشمندی این بسیج را شکل داد.

وی تاکید کرد: بسیج، تبلور عینی اراده ملت در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی است. بسیج ریشه در زمین دارد و دل در گرو آسمان و حلال مشکلات و غمخوار و غمگسار همیشه ملت عزیزمان است.

قالیباف گفت: درود می‌فرستیم به روح شهدای بسیج و سر تعظیم در مقابل همه بسیجیان دریادل و مجاهد فرود می‌آوریم.

کد مطلب 5946746
زهرا علیدادی

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