به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «اِی بی سی» اعلام کرد: ما معتقدیم که ۸ آمریکایی هنوز در نوار غزه اسیر حماس هستند.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص ادامه داد: ما به صورت دائمی با شرکای خود در منطقه برای ازسرگیری آتش بس بشردوستانه در ازای آزادی اسیران همکاری می‌کنیم.

جان کربی در این مصاحبه با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: ما هنوز در حال ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه هستیم و تلاش می‌کنیم تا آن را به سطحی برسانیم که در زمان توقف جنگ بود!

وی اضافه کرد: ما به اسرائیل گفته ایم که به حمایت از عملیات تل آوی ادامه خواهیم داد، اما می‌خواهیم مطمئن شویم که تا آنجا که ممکن است جان غیرنظامیان را در نظر می گیرد!

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این مقام آمریکایی همچنین گفت: بایدن (رئیس جمهور آمریکا) با سران گروه- ۷ در خصوص نیاز به ادامه کمک به اوکراین گفتگو خواهد کرد.

این در حالیست که «جِنت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که اگر کنگره این کشور آخرین بودجه چند میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین را تصویب نکند، دولت آمریکا مسئول اصلی شکست اوکراین خواهد بود.

وی که در راه سفر به مکزیک با خبرنگاران گفتگو می‌کرد در ادامه گفت که این بودجه، به‌ویژه بودجه حمایت از بودجه عمومی دولت اوکراین «بسیار حیاتی» است و پیش‌شرطی برای ادامه جریان حمایت صندوق بین‌المللی پول به اوکراین است.

وی در این باره گفت: من با اعضای کنگره صحبت کردم، با همکارانم صحبت کردم. فکر می‌کنم آنها این را درک می‌کنند که این یک وضعیت وخیم است و اگر نتوانیم بودجه مورد نیاز را به اوکراین برسانیم، می‌توانیم خود را مسئول شکست اوکراین بدانیم.

رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دیروز سه‌شنبه گفته بود که به تعویق انداختن کمک‌های آمریکا «خطر بزرگی» ایجاد می‌کند که اوکراین جنگ تقریباً دو ساله خود را در برابر تهاجم روسیه از دست بدهد.