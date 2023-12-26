کشف لوازم خانگی قاچاق در بیجار

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بیجار در حین کنترل خودروهای عبوری در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون متوقف شده تعداد ۱۰۸ دستگاه سشوار، چای ساز و قهوه ساز کشف شد.

قربانی تصریح کرد: برابر نظریه کارشناسان امر، ارزش کالاهای مکشوفه ۲ میلیارد ریال برآورد و یک نفر متهم در این زمینه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی بیجار در پایان از شهروندان خواست به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، شهروندان در صورت مشاهده هر گونه کالای قاچاق با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس را در جریان بگذارند.