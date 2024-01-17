به گزارش خبرنگار مهر، دومین رویداد فناوری البرز با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در محل صندوق فناوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

در ابتدا سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق فناوری و شکوفایی ریاست جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: اقتصاد دانش بنیان تنها به کشور ایران اختصاص ندارد و بعد از انقلاب اسلامی تلاش شد این مهم در کشور توسعه پیدا کند و سال ۸۹ قانون تأسیس صندوقی به ارزش سه میلیارد دلار در راستای رشد و شکوفایی فناوری کشور تصویب شد. نمونه این صندوق در منطقه خاورمیانه وجود ندارد.

وی افزود: اقتصاد دانش بنیان متاعی دارد و آن دانش است، دانشی که استعداد جوانان در رشد آن دخیل بوده و کشور ایران از وجود این استعدادها بهره مند است به قدری که همه کشورها در حال تلاش جذب جوانان نخبه هستند چرا که می‌دانند امروز دانش مهم‌تر از نفت و … است بنابراین برگزاری چنین رویدادهایی تأثیر مطلوبی در رشد اقتصاد دانش بنیان دارد.

در ادامه حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد البرز به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: در دومین رویداد فناوران البرز قریب به ۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال و از میان آثار دریافتی ۳۰ اثر انتخاب شدند.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته طی دو روز داوران این تعداد آثار را در معرض داوری قرار می‌دهند تا اردیبهشت سال ۱۴۰۳ فناوران برتر انتخاب شده و مورد تقدیر و تجلیل قرار گیرند.

در ادامه حجت الاسلام خاموشی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد آیه «فتبارک الله احسن الخالقین» که خداوند در قرآن مطرح کرده نشان از خلقت ویژه انسان دارد. خداوند ویژگی در انسان تعبیه کرد که در دیگر موجودات نیست؛ شاید از نظر قدرت انسان موجودی ضعیف باشد و یا در بینایی ضعیف باشد اما خداوند به اعضا و جوارح او احسن نگفت بلکه به آگاهی او چنین فرمود. ملائک آن چیزی که خداوند به آنها تعلیم داده می‌دانند و غیر از آن نمی‌دانند؛ انسان باید عمر خودش را در زمینه علم راقی صرف کند چرا که علم راقی آدمی را به مبدا می‌رساند.

وی با بیان اینکه در متن انقلاب اسلامی به پیشرفت علم توجه شده است عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل برتری یک کشور سرمایه انسانی است که سهم ۹۰ درصدی دارد. علم به اندازه‌ای اهمیت دارد که قرآن برای شهرهای فاقد علم و غیر پیشرو تعبیر قریه و برای شهرهای پیشرو در علم، تعبیر مدینه را به کار می‌برد. توصیه‌های امامین انقلاب درباره علم و دانش این است که وظیفه نسل دوم و سوم انقلاب، جهاد علمی برای صدرنشینی انقلاب اسلامی است.

خاموشی گفت: امروز محاسبات علمی ما به قدری قوی است که دنیا باور کرده مرز امنیتی ما مرز خاکی ما نیست، در پزشکی هم می‌توانیم؛ این جهاد علمی بسیار مهم است تا سهم مان را در صدرنشینی انقلاب بپردازیم. مثل اینکه امروز دانشمندان ما از انرژی برق برای درمان سرطان استفاده می‌کنند. این پیشرفت برای ایران و ایرانی افتخارآمیز است ما می‌توانیم مرزهای دانش را طی کنیم و زمین بازی را تغییر دهیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در اقتصاد دریامبنا به عرصه ساخت‌های بومی ورود کرده‌ایم ما مدعی هستیم در ایران می‌توانیم مزارع مرکب را ایجاد کنیم. باید تولید پروتئین را به سمت دریامحوری ببریم و این شدنی است امروز همه ملزومات این اقتصاد دریامبنا در ایران ساخته می‌شود و شاخه‌های متعدد دارد. اقتصاد دانش بنیان قابلیت ارتباط با مسکن را هم دارد. سازمان اوقاف خود را برای همکاری با دانش بنیان‌ها آماده کرده است.