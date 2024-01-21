شرایط استفاده از فرصت تحقیقاتی داخل کشور دانشجویان دکتری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور دانشجویان شرایط استفاده از فرصت تحقیقاتی داخل کشور دانشجویان دکتری را اعلام کرده است.
براساس اعلام سازمان امور دانشجویان، هرکدام از دانشگاههای مختلف ایران امکانات و ویژگیهای متمایزی نسبتبه یکدیگر دارند برای همین سازمان امور دانشجویان یک طرح فوقالعاده برای دانشجویان دکتری در نظر گرفته است.
در این طرح دانشجویان دکتری از هر دانشگاهی که در آن مشغول تحصیل هستند می توانند درخواست خود را برای سه، شش الی ۹ ماه بسته به نیاز تحقیقاتی که دارند به دانشگاه دیگر اعزام شده و با هماهنگی استاد میزبان روی موضوع خود کار کنند.
البته به این شرط که استاد دانشگاه میزبان پروپزال دانشجوی مذکور را بپذیرد. سازمان امور دانشجویان نیز قرار است از این دانشجویان حمایت کند چون همه هزینههای خورد و خوراک و خوابگاه دانشجویان را پرداخت میکند و ماهیانه تا سقف چهار میلیون تومان بسته به دانشگاهی که دانشجو اعزام میشود حمایت مالی انجام میگیرد.
همچنین آزمایشگاهی که داخل آن دانشجو فعالیت میکند تا ۱۰ میلیون تومان پژوهانه دریافت میکند و استاد میزبان نیز که دانشجو را قبول کرده است یک پاداش نقدی دریافت میکند.
این یک فرصت استثنایی است که همه دانشگاههای کشور با یکدیگر کار کرده و به تبادل دانش بپردازند و از ظرفیت هم استفاده کنند، دانشجویان نیز این فرصت را دارند از امکانات دو دانشگاه استفاده کرده و رزومه علمی و پژوهشی خود را ارتقا دهند.
نظر شما