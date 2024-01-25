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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

خوش شانسی بزرگ برای امیر قلعه‌نویی/ زوجی که در آسیا بهترین هستند

خوش شانسی بزرگ برای امیر قلعه‌نویی/ زوجی که در آسیا بهترین هستند

عملکرد مطلوب زوج خط حمله تیم ملی ایران مقابل امارات نگاه اهالی فوتبال آسیا را به خود جلب کرده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، مهدی طارمی هر دو گل تیم ملی ایران را در جریان بازی با امارات به ثمر رساند تا سومین پیروزی متوالی این تیم در گروه C و صعود ملی پوشان به عنوان صدرنشین تحقق پیدا کند.

این برد در حالی رقم خورد که هر دو پاس گل را سردار آزمون به طارمی داد. آزمون که با تأخیر به اردوی تیم ملی ایران اضافه شده بود اولین حضور خود در ترکیب اصلی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا را مقابل امارات تجربه کرد. عملکرد مطلوب زوج خط حمله ایران کارشناسان فوتبال آسیا را تحت تأثیر خود قرار داده است.

کشورهای ژاپن، چین و عربستان سعودی تعدادی آنالیزور برای شناسایی استعدادهای بازیکنان به قطر اعزام کرده‌اند که آنها شناخت کامل از عملکرد آزمون در رم ایتالیا و همچنین مهدی طارمی در پورتو پرتغال دارند.

آنها در گفت و گو با روزنامه‌های مختلف قطر همچون الرایه و گلدن اسپورت زوج فعلی خط حمله تیم ملی ایران را بهترین‌های آسیا دانسته‌اند که آرزوی هر مربی است و این شانس حالا به امیر قلعه نویی روی کرده تا از توانایی آنها در خط حمله ایران بهره ببرد.

خوش شانسی بزرگ برای امیر قلعه‌نویی/ زوجی که در آسیا بهترین هستند

در گزارش منتشر شده درباره عملکرد خط حمله تیم ملی ایران روی انتقال طارمی به اینتر ایتالیا نیز تاکید شده است که در پایان فصل با پورتو خداحافظی کرده و به نراتزوری می‌پیوندد.

طارمی به واسطه همین دو گل همراه با مهدی قایدی بهترین گلزنان تیم ملی ایران در مرحله گروهی شدند. همچنین سردار آزمون، شجاع خلیل‌زاده و کریم انصاریفرد نیز تا حالا یک گل به ثمر رسانده‌اند.

کد مطلب 6004210
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      5 4
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      خواهش میکنم اینهمه تحلیل‌های آبکی نکنین مگه کی روش زوج طلایی نداشت مگه برانکو نداشت مگه استانکو نداشت چیکار کردن در جام ملتها، چرا دارید چون مربی ایرانی کارشو لوث میکنید
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
      0 8
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      بله منم بانظرشون موافقم،درضمن اینم بگم که سردارمثل طارمی دوندگی نمیکند
      • م IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
        2 0
        سرداریکی از بهترینهای آسیاست اگه سردارنبود طارمی نمیتونست گلی بزنه کمااینکه در دوبازی قبلی نتونسته بودگل بزنه چون سردارنبود

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