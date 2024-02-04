بیش از ۴۰۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری برای بار اول خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان انتقال خون برای تأمین خون برای افرادی که به هر خونی احتیاج دارند ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۶۸ سازمان انتقال خون در شهرکرد و در سال ۱۳۷۶ در بروجن آغاز به کار کرد و در حال حاضر علاوه‌بر این دو مرکز انتقال خون در فارسان و بن در حال فعالیت هستند.

مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: تیم سیار سازمان انتقال خون به‌صورت جدی در همه مناطق استان در حال جمع‌آوری خون از اهداکنندگان هستند.

هاشمی سازمان انتقال خون جمع‌آوری، ایجاد پایگاه ثابت و سیار، توزیع خون و فرآورده‌های بین مراکز درمانی و… را از وظایف سازمان انتقال خون عنوان و خاطرنشان کرد: کلیه خون جمع‌آوری شده تبدیل به فرآورده‌های مختلف شده و پلاکت، پلاسما و دیگر اجزای آن جداسازی می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که با این روش سلامت بیمار تضمین بیشتری دارد.

وی یادآور شد: سازمان انتقال خون یک سازمان دولتی حیاتی است که با سلامت جامعه و مردم سر و کار دارد.

مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری حامی اصلی این سازمان را مردم دانست و تاکید کرد: از همین‌رو اهداکنندگان برای ما ارزش بالایی دارند، بیش از بیست سال است که به همت اهداکنندگان، اهدای خون داوطلبانه بدون خون جایگزین در کشور انجام می‌شود و این موضوع فقط در ایران صورت می‌گیرد و در ایران هیچ خون یا فرآورده خونی وارد نمی‌شود.

وی گفت: در چهارمحال و بختیاری نیز هیچ خونی وارد نمی‌شود و همه خون اهدایی با پشتوانه مردمی است.

هاشمی مأموریت سازمان انتقال خون را تأمین خون مورد نیاز جامعه عنوان و تصریح کرد: ما وظیفه داریم سالم‌ترین خون را برای فرد متقاضی تأمین کنیم، بنابراین به دنبال سالم‌ترین فرد برای اهدای خون هستیم.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از همین‌رو از فرد اهداکننده مصاحبه گرفته می‌شود و شرایط سلامت بدنی وی بررسی خواهد شد.

وی بالاترین ضریب خون سالم در آسیا را مربوط به ایران دانست و عنوان داشت: دلیل این موضوع انتخاب فرد سالم جهت اهدا است.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: بودجه خوبی برای تملک دارایی سازمان در نظر گرفته شده که کمک بزرگی برای سازمان است، سردخانه‌ها و وسایل برودتی سازمان از سال ۷۴ بازسازی و فرسوده شده بود که با این اعتبار توانستیم سردخانه جدید ایجاد کنیم.

وی بیان داشت: شهرستان لردگان با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر علاقه زیادی برای اهدای خون داشتند اما مرکز انتقال خون ندارد و فرایند دریافت خون از طریق پایگاه سیار انجام می‌شود و با ایجاد پایگاه اهدا خون و فرآورده در شهرستان موافقت شده است.

هاشمی گفت: مراکز درمانی استان در حال ارتقا هستند، لذا می‌طلبد انتقال خون هم پا به پای این رشد پیشرفت کند، تا به مراکز درمانی خدمات ارائه کند.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری افزود: ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه بنای مرکز انتقال خون بروجن در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: سازمان انتقال خون به دنبال غربالگری از خون‌های اهدایی است و آزمایش مولکولی برای خون‌های اهدایی انجام می‌شود.

هاشمی بیان داشت: همچنین انتقال خون درصدد ایجاد بانک ژنی است تا در قالب این بانک ژنی، سلول‌های بنیادی فرد ذخیره می‌شود.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری سن اهدای خون را ۱۹ تا ۶۰ سال دانست و عنوان داشت: از سن ۶۰ سالگی به بعد اهدای خون باعث آسیب به قلب می‌شود، در حال حاضر سن اهدای خون ۳۵ تا ۳۷ سال است و افراد ۱۹ تا ۳۵ سال هنوز با اهدای خون غریبه هستند، بنابراین نیاز است، نسل جوان‌تر با موضوع اهدای خون آشنا شوند، در ماه رمضان و ایام آخر سال همیشه با کمبود خون مواجه هستیم و از مردم درخواست داریم در این ایام اهدای خون را فراموش نکنند.

وی ادامه داد: ۹۶ درصد اهداکنندگان خون در چهارمحال و بختیاری مردان و چهار درصد آنان زنان هستند، بانوان در این استان هنوز اعتقاد به اهدای خون ندارند.

هاشمی یادآور شد: ۵۸ درصد اهداکنندگان خون به‌صورت مستمر این کار را انجام می‌دهند و ۴ هزار و ۱۹۵ نفر امسال برای بار اول خون اهدا کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این استان اتوبوس خون‌گیری وجود ندارد و مقدار مراجعان امسال ۶۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در ۹ ماهه امسال ۲۴ هزار و ۳۴۸ نفر به سازمان انتقال خون مراجعه کردند و ۲۰ هزار و ۷۲۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.