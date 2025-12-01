  1. سلامت
فعالیتهای سازمان انتقال خون در چارچوب اصل برابری تشریح شد

مدیرکل حقوقی سازمان انتقال خون به مناسبت هفته قانون اساسی، رعایت اصل برابری و عدم تبعیض را در فعالیت‌ها و ارائه خدمات سازمان انتقال خون تشریح کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، ابوالفضل اصغری مدیرکل حقوقی سازمان انتقال خون به مناسبت هفته قانون اساسی، رعایت اصل برابری و عدم تبعیض را در فعالیت‌ها و ارائه خدمات سازمان انتقال خون تشریح کرد و گفت: در حوزه انتقال خون، این اصل به معنای دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به خون، فرآورده‌ها و سایر خدمات انتقال خون است. هم‌زمان استانداردهای کیفی در سراسر کشور بر اساس شاخص‌های مشخص «عینی» و بدون تبعیض اعمال می‌شود و از زیرساخت‌ها و تجهیزات استراتژیک براساس همین الگو بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: سیاست و تکلیف سازمان در اهدا و دریافت خون مبتنی بر برابری کامل شهروندان است و هیچ تفاوت یا تبعیضی در دریافت خدمات، اهدا یا بهره‌مندی از فرآورده‌های آن بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب، منطقه جغرافیایی یا وضعیت اجتماعی وجود ندارد.

اصغری تاکید کرد: تنها معیار برای اهدا، سلامت فرد داوطلب و تطبیق کامل با استانداردهای تعریف شده است؛ به نحوی که اهدای خون برای اهداکننده و برای دریافت کننده، خطر نداشته باشد. این استانداردها صرفاً ماهیت فنی و کارشناسی دارند و فاقد هرگونه سوگیری تبعیض‌آمیز هستند.

مدیر کل حقوقی سازمان افزود: بر این اساس معافیت از اهدا در مورد داوطلبان چه به صورت معافیت دائم و چه به صورت معافیت موقت، بر اساس ضوابطِ از پیش مشخص شده و «نوعی» انجام می‌شود و امکان اعتراض نیز از سوی فرد داوطلب طی سازوکاری مشخص وجود دارد.

وی توضیح داد: اهدای خون نه یک حق بلکه یک رفتار و مشارکت اجتماعی است که با هدف تأمین خون سالم برای بیمار نیازمند و آسیب‌پذیر انجام می‌شود؛ با این وصف، حداکثر احتیاط در پذیرش اهدا از سوی انتقال خون به عمل می‌آید. به نحوی که از دید متخصصین انتقال خون، کم‌ترین احتمال خطر و ریسک، برای معافیت از اهدا کافی است؛ ولو این که این ریسک نهایتاً بر اساس اقدامات تشخیص قابلیت احراز نداشته باشد، چون در انتقال خون منافع و جان فرد آسیب‌پذیر و بیمار در اولویت است.

اصغری خاطر نشان کرد: ما تعهد داریم که خون و فرآورده‌های آن را بر اساس نیاز پزشکی و با رعایت کامل اصل «عدالت در سلامت» توزیع کنیم. این رویکرد تضمین می‌کند که هیچ بیماری به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی، سوابق یا ویژگی‌های شخصی از دسترسی به خون و خدمات حیاتی آن محروم نماند.

