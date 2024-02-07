اهدای هفتمین دوره جایزه و نشان «ابوالحسن نجفی» در شهرکتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای هفتمین دوره جایزه و نشان «ابوالحسن نجفی» برای پاسداشت مقام علمی و فرهنگی ابوالحسن نجفی و تشویق نسل جوان در انتخاب آثار برای ترجمه و توجه به درستاندیشی و درستنویسی، سهشنبه ۲۴ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
اینمراسم با حضور هیأت داوران و برگزیدگان این جایزه و اصحاب فرهنگ و علاقهمندان ادبیات همراه است.
برگزارکنندگان جایزه ابوالحسن نجفی میگویند او زبانشناس، مترجم، ادیب و منتقدی بود که استعدادهای درخشانی را در ادبیات کشف کرد. نجفی شخصیتی فرهنگساز بود و در ترجمه آثار ادبی، معیار و راهنمایی برای مترجمان جوان. با سنجیدگی، بینش علمی، دقت، ژرفاندیشی، نظم و سختکوشی و در عین حال با حجب و فروتنی، دور از هیاهو و بیهیچ چشمداشت و تمنای نامی، کاری سترگ را آغاز کرد و به پیش برد و یاد و آثار او در عرصه فرهنگ و ادبیات ماندگار است.
مراسم اختتامیه هفتمین جایزه ابوالحسن نجفی روز سهشنبه ۲۴ بهمن از ساعت ۱۵ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
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