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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۶

سه‌شنبه ۲۴ بهمن انجام می‌شود؛

اهدای هفتمین دوره جایزه و نشان «ابوالحسن نجفی» در شهرکتاب

اهدای هفتمین دوره جایزه و نشان «ابوالحسن نجفی» در شهرکتاب

مراسم اهدای هفتمین دوره جایزه و نشان «ابوالحسن نجفی» سه‌شنبه ۲۴ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای هفتمین دوره جایزه و نشان «ابوالحسن نجفی» برای پاسداشت مقام علمی و فرهنگی ابوالحسن نجفی و تشویق نسل جوان در انتخاب آثار برای ترجمه و توجه به درست‌اندیشی و درست‌نویسی، سه‌شنبه ۲۴ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

این‌مراسم با حضور هیأت داوران و برگزیدگان این جایزه و اصحاب فرهنگ و علاقه‌مندان ادبیات همراه است.

برگزارکنندگان جایزه ابوالحسن نجفی می‌گویند او زبان‌شناس، مترجم، ادیب و منتقدی بود که استعدادهای درخشانی را در ادبیات کشف کرد. نجفی شخصیتی فرهنگ‌ساز بود و در ترجمه آثار ادبی، معیار و راهنمایی برای مترجمان جوان. با سنجیدگی، بینش علمی، دقت، ژرف‌اندیشی، نظم و سخت‌کوشی و در عین حال با حجب و فروتنی، دور از هیاهو و بی‌هیچ چشم‌داشت و تمنای نامی، کاری سترگ را آغاز کرد و به پیش برد و یاد و آثار او در عرصه‌ فرهنگ و ادبیات ماندگار است.

مراسم اختتامیه هفتمین جایزه ابوالحسن نجفی روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن از ساعت ۱۵ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

کد مطلب 6016995

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