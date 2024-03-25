کتاب «معنای زندگی از دیدگاه فلاسفه بزرگ» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «معنای زندگی از دیدگاه فلاسفه بزرگ» با ویرایش استیون لیچ و جیمز تارتاگلیا بهتازگی با ترجمه صبا ثابتی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی اینکتاب سال ۲۰۱۸ توسط انتشارات راتلج چاپ شده و پیشتر در سال ۱۳۹۹ ترجمهای از آن توسط انتشارات ترانه چاپ شده است.
کتاب پیشرو با ارسال فراخوان برای نویسندگان حوزه فلسفه تهیه شده تا نظرات ۳۵ فیلسوف بزرگ را درباره معنای زندگی در قالب مقاله گردآوری و تشریح کنند. عبارت «معنای زندگی» در قرن نوزدهم عمومیت پیدا کرد و چنانچه بارها گفته شده، انسان امروز در پی رسیدن به پاسخ سوال «معنای زندگی چیست؟» هم در متون دینی و مذهبی و هم در متون علمی و فلسفی جستجو و کند و کاو کرده است. اما در قرن بیستم با ظهور خردگرایی علمی دوآتشه در فلسفه انگلیسیزبان، وظیفه گردآوری و تثبیت تاریخ گنجینه آرای فلسفی در مورد معنای زندگی به تعویق افتاد. اینموضوع از آنجا که برای پوزیتویستهای منطقی و همچنین برای کسانی که تحت نفوذ گسترده آنها بودند، نمونه اعلای موضوع غیرعلمی به نظر میرسید، کمکم به محاق رفت.
استیون لیچ و جیمز تارتاگلیا بهعنوان سرپرستان و گردآورندگان مطالب اینکتاب میگویند «وظیفه ما این بود که درباره آنچه فلاسفه بزرگ راجع به معنای زندگی گفتهاند بیشتر بدانیم و کتابی ارائه دهیم که اینکار را برای دیگر کسانی که همچون ما به درک معنای زندگی علاقهمندند آسان میکند. اینکتاب همچنین به اینمنظور تنظیم شده که تریبونی را برای نویسندگان فراهم آورد تا دیدگاههایی را فاش کنند که در اینزمینه از نظر پنهان مانده یا نادیده انگاشته شده است، و در مباحث قدیمیای که هنوز حکمفرماست مداقه کنند.»
کتاب پیشرو همانطور که گفته شد، ۳۵ فصل یا فیلسوف دارد که بناست معنای زندگی از دیدگاهشان تشریح شود. اینفلاسفه و نویسندگان مقالات مربوط به آنها به اینترتیباند:
کنفوسیوس و معنای زندگی (ریچارد کیم و جاشوئا دبلیو.سیچریس)، بودا و معنای زندگی (مارک سایدریتس)، ویاسه و معنای زندگی (آریندام چاکرابارتی)، سقراط و معنای زندگی (اِی.سی.گریلینگ)، افلاطون و معنای زندگی (دیوید اسکربینا)، دیوژن و معنای زندگی (ویل دزموند)، جُوانگزه و معنای زندگی (دیوید ای.کوپر)، ارسطو و معنای زندگی (مونت رنسوم جانسون)، اپیکور و معنای زندگی (کاترین ویلسون)، کوهِلِت و معنای زندگی (تادیوس متز)، اپیکتتوس و معنای زندگی (اِی.اِی.لانگ)، سکستوس امپیریکوس و معنای زندگی (اسواور هرافن اسواورسون)، ابوعلیسینا و معنای زندگی (نادر البرزی)، اینمیمون و معنای زندگی (آلفرد ال.ایوری)، آکوئینی و معنای زندگی (ادوارد فسر)، مونتنی و معنای زندگی (استیون لیچ)، دکارت و معنای زندگی (جان کاتینگهام)، اسپینوزا و معنای زندگی (ژنویو لوید)، کانت و معنای زندگی (تری اف.گادلاو)، شوپنهاور و معنای زندگی (رابرت ویکس)، کییرکگور و معنای زندگی (مارک برنیه)، مارکس و معنای زندگی (امی ای. وندلینگ)، میل و معنای زندگی (فرانس اِسونسون)، نیچه و معنای زندگی (ریموند آنجلو بلیوتی)، اُرتگا و معنای زندگی (پدرو بلاس گونسالس)، ویتگنشتاین و معنای زندگی (رضا حسینی)، هایدگر و معنای زندگی (وندل اوبراین)، سارتر و معنای زندگی (جوزف اس.کاتالانو)، بووار و معنای زندگی (جاناتان وبر)، وی و معنای زندگی (لیزا مککالو)، اَیِر و معنای زندگی (جیمز تارتاگلیا)، کامو و معنای زندگی (ویلیام مکبراید)، مرداک و معنای زندگی (بریجیت کلارک)، فانون و معنای زندگی (ساموئل ایمبو)، رورتی و معنای زندگی (آلن مالاچوفسکی).
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
اپیکتتوس استاندارهایش برای زندگی معنادار را در سطح بسیار بالایی نگاه میدارد، اما بلندای آن متناسب با شخصیت و استعدادهای طبیعی افراد است. فقط عده کمی قابلیت آن را دارند که به سوژههای مناسبی برای شهرت و زندگینامه تمجیدآمیز تبدیل شوند. آنچه او میخواهد بهطور عامتری برای مردم قابل حصول باشد دستیابی به خودشناسی و اجرای عالی نقشهای اجتماعی از قبیل پدر، برادر، همسر، سرباز، رئیس دادگاه و غیره است. همانطور که آن را بیان میکند: «صرفا در نظر بگیرید که به چه قیمتی اداره و انتخاب خود را میفروشید که ارزان نفروخته باشید، اگر در قبالش چیز دیگری نمیگیرید. اما آنچه برجسته و استثنایی است شاید به دیگران تعلق داشته باشد، به سقراط و کسانی که همانند او هستند.»
پس در مجموع چگونه میتوان فایده اپیکتتوس برای تحقیق مدرن در باب معنای زندگی را ارزیابی کرد؟ از نظر کسانی که معنا را در ارتباطشان با خداوند مییابند، جذابیت اپیکتتوس در این اعتقادش خواهد بود که علت غایی جهان موجودی عالی است که برای ما خیر میخواهد و بخشی از عقلانیت خود را به ذهنهای ما تفویض داشته است.
اینکتاب با ۵۵۹ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۸۰ هزار تومان منتشر شده است.
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