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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۸

مدیر کل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی مطرح کرد؛

کاهش ارزبری اقلام وارداتی با اجرای سند اقتصاد دانش‌بنیان

کاهش ارزبری اقلام وارداتی با اجرای سند اقتصاد دانش‌بنیان

مدیر کل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی گفت: با اجرایی‌سازی نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور شاهد کاهش ارزبری اقلام راهبردی و وارداتی، افزایش تعداد شرکت‌ها، فروش و اشتغال خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پیرو جلسات قبلی، پیش‌نویس سند نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور از حیث محتوایی و نحوه ترکیب مطالب و دسته‌بندی موضوعات ویرایش شد و نشست بررسی پیش‌نویس سند نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور که در محل معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، چند و چون این تغییرات با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بحث گذاشته شد.

در این نشست سید سعید منجم زاده، نبود ساختارهای کلان و فرابخشی حامی دانش‌بنیان شدن اقتصاد، تعارضات جدی بین بخش‌های سنتی و حوزه‌های نوین دانشی، فقدان زیرساخت‌های دانشی حامی توسعه دانش‌بنیان اقتصاد، تشویق خام فروشی و پیچیدگی پایین اقتصاد، نااطمینانی از جریان منابع مالی و قانونی توسعه دانش‌بنیان شدن اقتصاد، تقلیل مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان به شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان، تمرکز دستگاه‌های اجرایی مسئول بخش بر خدمت‌رسانی و تأمین و برخورد منفعلانه در برابر توسعه فناوری‌های تحول آفرین، نوظهور و مبتنی بر آینده‌نگاری را از جمله چالش‌های موجود در راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد برشمرد.

وی «ارتقای بنیان توسعه‌ای: موضوعات راهبردی در محیط اقتصاد کلان و فرابخشی»، «ارتقای بنیان توسعه‌ای: موضوعات راهبردی در نظام تنظیم‌گری حکمرانی دانش‌بنیان شدن اقتصاد»، «موضوعات محوری نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور اعم از ارتقای نظام تست و آزمون، ارتقای توانمندی سرمایه انسانی و ارتقای فرهنگ دانش‌بنیانی اقتصاد» و نهایتا «پیامدها و دستاوردهای عملیاتی شدن دانش‌بنیان شدن اقتصاد» را چهار لایه نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور عنوان کرد.

منجم‌زاده خاطرنشان کرد: از مهمترین اثرات نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور، کاهش وابستگی از طریق ارتقای داخلی‌سازی محصولات دانش‌بنیان، کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای نخبگان و صیانت از سرمایه انسانی کشور، افزایش بهره‌وری و ارتقای ارزش افزوده در زنجیره‌های صنعتی و معدنی، افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و توسعه صادرات و کسب مرجعیت در فناوری‌های محوری است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی کاهش ارزبری اقلام راهبردی و وارداتی، افزایش تعداد شرکت‌ها، فروش و اشتغال دانش‌بنیان، افزایش سهم بخش کسب‌وکار از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را از دستاوردهای عملیاتی شدن این نقشه‌ راه دانست.

کد مطلب 6074375
مهتاب چابوک

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