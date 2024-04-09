به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پیرو جلسات قبلی، پیش‌نویس سند نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور از حیث محتوایی و نحوه ترکیب مطالب و دسته‌بندی موضوعات ویرایش شد و نشست بررسی پیش‌نویس سند نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور که در محل معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، چند و چون این تغییرات با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بحث گذاشته شد.

در این نشست سید سعید منجم زاده، نبود ساختارهای کلان و فرابخشی حامی دانش‌بنیان شدن اقتصاد، تعارضات جدی بین بخش‌های سنتی و حوزه‌های نوین دانشی، فقدان زیرساخت‌های دانشی حامی توسعه دانش‌بنیان اقتصاد، تشویق خام فروشی و پیچیدگی پایین اقتصاد، نااطمینانی از جریان منابع مالی و قانونی توسعه دانش‌بنیان شدن اقتصاد، تقلیل مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان به شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان، تمرکز دستگاه‌های اجرایی مسئول بخش بر خدمت‌رسانی و تأمین و برخورد منفعلانه در برابر توسعه فناوری‌های تحول آفرین، نوظهور و مبتنی بر آینده‌نگاری را از جمله چالش‌های موجود در راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد برشمرد.

وی «ارتقای بنیان توسعه‌ای: موضوعات راهبردی در محیط اقتصاد کلان و فرابخشی»، «ارتقای بنیان توسعه‌ای: موضوعات راهبردی در نظام تنظیم‌گری حکمرانی دانش‌بنیان شدن اقتصاد»، «موضوعات محوری نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور اعم از ارتقای نظام تست و آزمون، ارتقای توانمندی سرمایه انسانی و ارتقای فرهنگ دانش‌بنیانی اقتصاد» و نهایتا «پیامدها و دستاوردهای عملیاتی شدن دانش‌بنیان شدن اقتصاد» را چهار لایه نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور عنوان کرد.

منجم‌زاده خاطرنشان کرد: از مهمترین اثرات نقشه‌ راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور، کاهش وابستگی از طریق ارتقای داخلی‌سازی محصولات دانش‌بنیان، کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای نخبگان و صیانت از سرمایه انسانی کشور، افزایش بهره‌وری و ارتقای ارزش افزوده در زنجیره‌های صنعتی و معدنی، افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و توسعه صادرات و کسب مرجعیت در فناوری‌های محوری است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی کاهش ارزبری اقلام راهبردی و وارداتی، افزایش تعداد شرکت‌ها، فروش و اشتغال دانش‌بنیان، افزایش سهم بخش کسب‌وکار از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را از دستاوردهای عملیاتی شدن این نقشه‌ راه دانست.