گردش مالی ۳۴۰۰ همتی تجارت الکترونیک در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت امروز در نشست کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک تحت نظارت وزارت صمت قرار دارند که گردش مالی آن‌ها در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که معادل یک‌چهارم حجم کل خرده‌فروشی کشور است.

وی افزود: سه وظیفه مهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعطای ای-نماد برای پرداخت‌های الکترونیکی، امکان ثبت امضای الکترونیکی در کشور و تدارکات الکترونیکی دولت در قالب درگاه ملی مجوزها است.

کلاهدوزان ادامه داد: خریدوفروش‌های دولت از سال ۱۳۹۶ به صورت شفاف و در قالب سامانه ستاد انجام می‌شود؛ بر همین مبنا حجم معاملات دولتی در قالب سامانه ستاد ۱۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و همه اطلاعات از اطلاعیه‌های قبل از انجام معامله تا اسناد پس از انجام معامله در سامانه به صورت شفاف و به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری و پیگیری موضوعات در مواردی که قوانین خاصی برای آن‌ها تعریف نشده یا اینکه قوانین برای فعالان دست و پاگیر هستند، یکی دیگر از وظایف مهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که از جمله این تصمیمات و پیگیری‌ها مربوط به پلتفرم‌های حوزه سلامت، پلتفرم‌های خریدوفروش خودرو، پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا و برخی دیگر از خدمات آنلاین است.