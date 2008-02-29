تعالیم غنی اسلام؛ عامل گسترش اسلام گرایی در غرب

صلح و آرامش در تعالیم غنی اسلام متجلی است

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه اصل توجه به اسلام و گرایش به آن برای این است که اسلام از لحاظ معرفتی، اخلاقی و در عملکرد بیرونی برای نوع بشر و آحاد مختلف انسانها تعالیمی دارد، اظهار داشت: اسلام بر اساس فطرت انسانهاست. انسانها پس از سرخوردگی از مسائل مختلف مادی و افزایش فساد در جوامع غربی به اسلام گرایش پیدا کرده اند. وقتی این افراد به جامعه خود نگاه می کنند و سپس به پیامهای فطری اسلام می نگرند، مشاهده می کنند که اسلام قیدوبندهای مادی، فساد اخلاقی، بی بنیان بودن خانواده ها را بر می دارد و به سمت تعالی و معرفت حرکت می دهد. موج اسلام گرایی برای این است که شیوه های مادی آنها را ارضا نمی کند و برای مسائل مختلفی چون خانواده، جامعه، اقتصاد، سیاست، دین، فرهنگ و امنیت برنامه نمی دهد.

حجت الاسلام موسوی هوایی با تأکید بر اینکه کشورهای غربی آنچه از اسلام نشان می دهند، اسلام تحریف شده، سطوح مختلف وهابیت و یا طالبان است، اما مردمی که خود با اسلام آشنایی می یابند، شیفته آن می شوند، تصریح کرد: غرب به بن بست انسانی و معنوی و به ناامنی فردی و اجتماعی رسیده است. برای اینکه برگردد و این قیود را بردارد و همچنین رسیدن به صلح و آرامش را در آرمانهای اسلامی می بیند. اسلام ریشه درونی فطری دارد.

وی واکنشهای منفی غیرمسلمانان را به خاطر جهل و عدم شناخت آنها عنوان کرد و افزود: رسانه های غرب در دست صهیونیستها بوده و با سیاستگذاری آنها چهره مسلمانان را خشن معرفی می کنند که بیشتر نژادپرستان این فعالیتها را انجام می دهند و افراد آزاده از این اقدامات به دور هستند. حقوق مسلمانان در آلمان، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای غربی نادیده گرفته می شود و سعی می کنند جلوی تجلی آرمانهای مسلمانان را بگیرند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه رسانه ها در شرق و دیگر کشورهای اسلامی وظیفه دارند نماد زیبای اسلام، نماد صلح، آرامش، عطوفت، محبت و شخصیت حضرت محمد (ص) را نشان دهند، یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی ایران تهاجمهای بسیاری متوجه ما بوده است و نشان داد که امکان دارد یک کشور هم با قوانین اسلام اداره شود و هم از نظر مادی، علمی، تکنولوژی و رفاه در حال رشد و پیشرفت باشد که یک جامعه الگو و نمونه به شمار می رود. از این رو دشمنان نمی گذارند تصویر زیبای ایران متجلی شود. بنابراین رسانه ها کار بزرگی بر عهده دارند تا چهره موفق و پیروز انقلاب اسلامی را نشان دهند.

اسلام از آینده خوبی در اروپا برخوردار است

دکتر محمد علی آذرشب استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گسترش اسلام در غرب در واقع از آغاز انقلاب اسلامی شروع شده و به دلایل مختلفی گسترش یافته است. یکی از این دلایل را می توان توجه مسلمانان ساکن اروپا به اسلام دانست، در واقع مسلمانان اروپا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران احساس عزت و شخصیت کردند اما پیشتر از اینکه خود را مسلمان نشان دهند، از اسلام صحبت کنند و به تبلیغ اسلام بپردازند نوعی احساس شرم داشتند.

دکتر آذرشب یادآور شد: مسلمانان اروپایی پس از آن دست به تأسیس مراکز فکری و فرهنگی زدند و مراکزی به وجود آمد که با رویکرد تمدنی سعی کردند در اروپا فعالیت کرده تا تمدن اسلامی در زمانی در تمدن اروپا نیز تأثیر بگذارد. مسلمانان پس از تأسیس مراکز فکری و فرهنگی خود اعلام کردند که ما باید با اروپائیان همکاری کنیم تا تمدنی جدید ایجاد شود که ابعاد مادی و معنوی انسان را دربرگیرد. این پیام برای اروپائیانی که از تمدن مادی اروپا رنج می برند بسیار دلنواز بود. از این رو مراکز فکری مسلمانان در اروپا، آمریکا و کانادا در این راستا فعالیت کردند که اسلام را دیدگاه تمدنی ارائه دهند.

وی با اشاره به فعالیت مراکزی با عنوان ابن عربی و مولوی در غرب تصدیق کرد که این مراکز پیام عرفانی انسانی را به اروپا عرضه کردند و امروز پیام آنها گسترده تر از پیش شده و کتابهای آنها دارای شمارگان بسیار زیادی است که مورد توجه اروپائیان قرار گرفته است. این توجه نشان دهنده اهمیت نوع پیام نزد اروپائیان است چرا که به جنبه معنوی انسان نیز توجه شده است.

دکتر محمد علی آذرشب گفت: در کنار این مسائل کذب بودن گفتمان اروپائیان در رسانه ها علیه اسلام اعلام و مشخص شد که یک لابی صهیونیستی پشت این تبلیغات قرار گرفته و می خواهد چهره مسلمانان را در جهان مخدوش کند، قشر متفکر که به کذب بودن این تبلیغات پی برده بود برداشتهای خود را از اسلام و جهان اسلام مورد تجدید نظر قرار داد و برای دریافت و درک حقیقت به کتابهای اسلامی روی آورد.

استاد دانشگاه تهران نتیجه گیری کرد که گفتمان صحیح مسلمانان اروپا و عامل کشف دروغ تبلیغات رسانه ای علیه اسلام و مسلمانان و نیاز و عطش اروپا به جمع نیازهای مادی و معنوی در کنار هم باعث گسترش موج اسلام گرایی شد اما در مقابل آن پدیده اسلام هراسی به وجود آمد. اسلام هراسی به معنای حمله گسترده ای برای ترساندن اروپائیان از اسلام است. اسلام هراسی به شدت عمل می کند اما در مقابل آن گفتمان مسلمانان اروپایی و گفتمان جهان اسلام با اروپا به سمت اعتدال اصولی، عاقلانه و مشترک می رود و آینده خوبی برای گسترش اسلام در اروپا پیش بینی می شود.



گسترش اسلام گرایی ناشی از ویژگیهای خاص اسلام است

آیت‌الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه چند عامل باعث توجه به اسلام شده و موج اسلام گرایی را گسترش داده است، اظهار داشت: امروزه از مسیحیت تنها شعار و مجسمه هایی که تنها به تماشای آن می پردازند باقی مانده است. این محتوا نمی تواند گرایش فطری انسان به معنویت و دین را برآورده کند. اسلام با طرحهای واقع گرایی، اعتدال و انعطاف پذیری اندیشه های آن، دینی است که با فطرت انسان سازگار و به طور طبیعی انسان را جذب می کند که عامل دوم افزایش موج اسلام گرایی ویژگیهای اسلام است.

آیت الله تسخیری با تأکید بر اینکه مظلومیت اسلام و مسلمانان منجر به نزدیک شدن احساسات دیگران به اسلام شده و باعث می شود تا دیگران اسلام را بررسی و مطالعات نوینی از اسلام و قرآن ارائه دهند، افزود: هر که وارد این صحنه شود و با دید مثبت به آن بنگرد موجب رشد و توسعه تعالیم قرآنی و اسلامی می شود. بنابراین این سه عامل می تواند در سیر این پدیده جهانی مؤثر باشد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه در طول تاریخ غربیها در نتیجه کینه های صلیبی، فعالیتهای سیاسی و دیدگاههای مادی گرایی و طمع استعماری دائما از بیداری اسلامی و تسط تمدن اسلامی نگران بوده اند، یادآور شد: آنها این نگرانی را به هر شکلی بروز می دادند. به طوری که یکی از رهبران آنها اعلام کرده بود "مادامی که قرآن وجود دارد، نمی توانیم بر شرق مسلط باشیم".

وی با اشاره به گزارشهای سیاسی، فرهنگی متفکران بزرگ گفت: این گزارشها نشان می دهد غرب از بیداری اسلام و گسترش ایده های اسلامی سخت نگران است. اما با همه این مسائل نباید به فعالیتهای افراد متعصب واکنشهای احساسی نشان دهیم، بلکه باید با ارائه دیدگاههای مثبت زمینه های جذب دیگران را فراهم کنیم.



انقلاب ایران مهمترین عامل گسترش اسلامگرایی است

حجت الاسلام محمد رضا اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامیاظهار داشت : برای بررسی موج اسلام گرایی در طول تاریخ باید به زمان بعثت پیامبر(ص) و ظهور اسلام رجوع کرد. اما به طور کلی انتشار اسلام از بدو ظهور، تا زمان معاصر دچار فراز و فرودهایی شده است. حتی پیش از انقلاب اسلامی در طول 100 یا 200 سال اخیر نیز با موج اسلام گرایی رو به رو بوده ایم اما در این روند تاریخی یکی از قوی‌ترین دوران این موج را می توان پیروزی انقلاب اسلامی دانست.

حجت الاسلام اعرافی با اشاره به ویژگی فراملی بودن و مطرح شدن ایده های عمیق و اصولی از سوی انقلاب اسلامی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث شد بسیاری از معادلات علمی، اجتماعی و سیاسی در سطح ملی، منطقه ای بین المللی و از حیث استراتژیکی و امنیتی تغییر کند چرا که پیش از انقلاب بسیاری اعتقاد داشتند که اصل دین پایان یافته، دین نقش اجتماعی ندارد اما پیروزی انقلاب این فرمول را اصلاح کرد و نشان داد که دین با زمان تطبیق پذیر است و می‌تواند نیازهای انسان را مرتبط با زمان را پاسخ گوید.

وی همچنین به تحولات عالم مسیحیت اشاره کرد که پس از positivism شکل گرفت و در ادامه یاد آور شد که انقلاب تنها عامل توسعه و گسترش موج اسلام گرایی نیست بلکه از مهمترین عوامل به شمار می رود که در سطح عمیقی موجب نشر و انتشار آموزه های اسلام شد که حتی مخالفان و رقیبان انقلاب اسلامی از آن بهره بردند.

وی ضعفها، نقصها، و تبعیضهای نظامهای سیاسی، فشار بر اقلیت مسلمان و استعمار را از دیگر عوامل گسترش موج اسلام گرایی در غرب دانست و در توضیح روندهای اسلام هراسی که در موازات گسترش اسلام گرایی شکل می گیرد، گفت: عده ای از گسترش اسلام احساس وحشت کرده وتلاش می کند چهره اسلام و مسلمین را تاریک کرده و اسلام هراسی را تقویت کنند تا در مقابل اسلام گرایی ایستادگی کنند.

اسلام پاسخگوی نیازهای بشر امروز است

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه موج اسلام گرایی پس از انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده است، تصریح کرد: اگر به سالهای قبل از انقلاب برگردیم مشاهده می کنیم که یک مسلمان در کشورهای اسلامی و غربی احساس ضعف و حقارت می کرد. در چینین شرایطی و با این احساس، مسلمان، به مسلمان بودن خود نیز افتخار نمی کرد و حاضر نبود نشان دهد که به اسلام پایبند است. اما پس از انقلاب اسلامی ایران مسلمانان هویت خود را پیدا کرده و نظام اسلامی به عنوان یک مکتب و یک دین با نظام سیاسی، حکومتی، اجتماعی و دارای یک فرهنگ غنی و عمیق بسیار دقیق در زمینه های مختلف عرضه شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه این امر باعث شد مسلمانان هر کجا که هستند به مسلمان بودن خود افتخار و احساس غرور کنند، یادآور شد: از این رو تبلیغات اسلامی زیاد شد و اسلام توانست در کشورهای مختلف پیشرفت کند. در کشورهایی چون سودان، پاکستان و اندونزی مسلمانان رشد کردند و به دنبال آن پیروزیهای لبنان در سال 1993، 1996، 2000 و 2006 میلادی باعث عظمت اسلام در دنیا شد.

وی با تأکید بر گسترش موج اسلام گرایی در کشورهای غیراسلامی گفت: در کشورهایی چون ترکیه نیز مسلمانان رشد و به دنبال آن نمایندگان مسلمان در دستگاههای دولتی راه یافتند. مسلمانان در کشورهای غیراسلامی با ساخت مسجد، نشریات مختلف، مقالات سازنده، برگزاری همایشها و نشستهای علمی و راه اندازی شبکه های تلویزیونی به معرفی اسلام پرداختند.

تعالیم غنی اسلام عامل گسترش اسلام‌گرایی در غرب است

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موج اسلام گرایی موج فراگیری است که انگلستان نمی تواند از آن استفاده کند اما آمریکا امکان استفاده از این موج را در اختیار دارد. معتقدم که اروپا طی 300 یا 400 سال گذشته به مثابه یک دیوار بتونی شکل گرفته و تحول در آن ساده نیست اما این تحول در آمریکا می تواند صورت پذیرد اما در این میان استثناهایی نیز مشاهده می شود که در آن میان می توان به زمانی اشاره کرد که خود در مرکز اسلامی آلمان حضور داشته و شاهد اصرارهای فردی برای کسب اطلاعات درباره اسلام بودم.

حجت الاسلام احمدی منشأ این موج اسلام گرایی را در ابتدا ذات تعالیم اسلامی دانست که از سیاست تا عرفان و مسائل معنوی را به همان نحوی که جامعه صنعتی امروز نیازمند آن است دربرگرفته چرا که جامعه مدرن امروز نیازمند فضای فکری جدیدی است که بتواند گم شده خود را پیدا کند.

وی همچنین پیروی انقلاب اسلامی ایران را به عنوان عامل توجه به اسلام و اسلام گرایی توصیف کرد و یادآور شد که انقلاب اسلامی در چارچوب سیاستی که داری ظاهر و باطن دین است می تواند القا کننده معنویت باشد و علتی برای موج اسلام گرایی به شمار رود که زمینه های آن در کشورهای اسلامی وجود داشت و در جوامع غربی رشد کرد و از آنجا که متفکران نمی توانستند تحت تأثیر مفاهیم سکولار مکنونات قلبی خود را اعلام کنند به مطالعه اسلام روی آوردند.

دکتر احمدی در توضیح علل مخالفتهای غرب با موج اسلام گرایی گفت: بدیهی است که اگر اسلام فراگیر شود عده بسیاری بدان روی می آورند، این امر در بنیان اعتقادات مخالفین اسلام تزلزل ایجاد کرده و اهداف و سیاستهای آنها را به خطر می اندازد.