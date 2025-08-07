موزه مردان نمکی زنجان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدپور اظهار کرد: موزه مردان نمکی زنجان بعد از عبور از وضعیت اضطراری و با نظر شورای تأمین استان و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از امروز(پنج شنبه)۱۶ مرداد برای بازدید گردشگران آماده است.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان گفت: تعطیلی موقت موزه مردان نمکی به منظور اطمینان از سلامت و امنیت آثار گرانبهای این موزه صورت گرفته بود.

محمدپور افزود: گنبد سلطانیه، آرامگاه چلبی اوغلو، آرامگاه ملا حسن کاشی و معبد داش کسن در شهرستان سلطانیه، به همراه موزه رختشویخانه زنجان و تمامی اماکن تاریخی دیگر ماه گذشته بازگشایی شده بودند که از امروز موزه مردان نمکی هم آماده و بازگشایی شد.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان گفت: این استان با داشتن سابقه چند هزار ساله، گنجینه با ارزشی از موزه‌ها را در دل خود جای داده است که تقویت بینش و فرهنگ موزه‌ای در آن می‌تواند موجب توسعه کمی و کیفی موزه‌ها شود.

محمدپور افزود: ساعت کاری این موزه تا پایان شهریورماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۹ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ تا ۲۰ خواهد بود.