قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلا ی ۱۸ عیار هر گرم ۷ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ،۲۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۱۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۳۷۶ دلار است.

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۹۶۲ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۸۶۶ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۳ هزار و ۸۱۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۳۷۰ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۵۹۵ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۲۴ تومان است.