۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

قیمت طلا و سکه امروز؛ دلار و یورو در مرکز مبادله کاهش یافت

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷.۸۷۹ میلیون تومان و سکه طرح جدید ۱۸۰ میلیون تومان شد؛ دلار، درهم و یورو در مرکز مبادله اندکی افت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان اعلام شده است. همچنین قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۰ میلیون تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی ۹۲ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسد.

بر اساس این نرخ‌ها، هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. در بازارهای جهانی نیز قیمت هر اونس طلا ۴۵۴۰ دلار گزارش می‌شود.

از سوی دیگر، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در مرکز مبادله، دلار آمریکا در معاملات امروز به ۱۴۷ هزار و ۱۹۰ تومان رسید. نرخ دلار در روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود و بر این اساس، قیمت دلار امروز ۱۱۰ تومان کاهش یافت.

درهم امارات نیز امروز در رقم ۴۰ هزار و ۷۹ تومان معامله شد؛ این ارز در روز گذشته ۴۰ هزار و ۱۰۹ تومان قیمت داشت و بنابراین ۳۰ تومان افت را ثبت کرد.

یورو هم امروز ۱۷۱ هزار و ۶۱۷ تومان نرخ‌گذاری شد. نرخ یورو در روز شنبه ۱۷۲ هزار و ۲۲ تومان اعلام شده بود که نشان می‌دهد یورو ۴۰۵ تومان کاهش را تجربه کرده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      همه چیز 100برابر شده اونوقت جالبه طلا داره میاد پایین

